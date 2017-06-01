Навальный обещает вывести российские войска из Донбасса, если станет президентом

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что выведет российские войска с Донбасса в случае избрания президентом.

«Безусловно, там есть наши войска. Безусловно, там есть вооруженные группы, которые поддерживают с Россией напрямую, это многократно, в том числе, признали руководители этих непризнанных республик» - сказал он в интервью Ксении Собчак на канале Дождь.

Навальный также пообещал выполнить минские соглашения.

«Я выполню Минские соглашения. Их требует выполнить от нас мир, их требует выполнить Украина, их выполнить тоже... Я выполню российскую часть Минских соглашений, передам контроль над границей», - подчеркнул политик.

Вместе с тем, Навальный считает, что проблема Крыма не связана с Донбассом и в обозримом будущем решения не имеет.

«Я знаю, что мои слова не нравится многим в Украине, мои слова не нравятся многим в России, но я говорю, как есть. Реалистично мы видим, что в обозримом будущем, конечно, Крым не будет признан никем, но фактически будет оставаться частью РФ», - отметил он.

Напомним, что в 2014 году подобные слова Навального о Крыме раскололи российскую оппозицию. Тогда он заявил, что полуостров «был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм», но сейчас является частью РФ.

Также отметим, что в марте рейтинг Навального вырос вдвое, достигнув 10 процентов.