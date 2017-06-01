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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Порошенко вновь обещает: на этот раз – отмену платы за мобильный роуминг с Евросоюзом

Категория: Новости

Порошенко вновь обещает: на этот раз – отмену платы за мобильный роуминг с Евросоюзом

Украина ведет переговоры с Евросоюзом об отмене платы за мобильный роуминг. Об этом заявил президент Петр Порошенко на праздничном концерте по случаю запуска безвизового режима с ЕС в субботу, 10 июня, в Киеве.

«Могу открыть еще одну приятную новость: в моих переговорах с руководством ЕС и с лидерами стран-членов мы начали борьбу за отмену платы за роуминг для украинцев на территории ЕС», – сказал глава государства.

Порошенко также отметил, что также ведется работа по введению доступных транспортных сообщений между Украиной и ЕС, привлечению лоукостов, увеличению способностей пограничных пунктов пропуска.



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