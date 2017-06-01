Воинские звания по аналогии с силами НАТО введут на Украине

Минобороны Украины разработало законопроект, предполагающий повышение роли сержантского и старшинского состава Вооруженных сил страны в соответствии со стандартами Североатлантического альянса, сообщила глава пресс-службы украинского военного ведомства Оксана Гаврилюк.

Она отметила, что в настоящее время на рассмотрении в администрации президента, Верховной рады и правительства находится 26 проектов нормативно-правовых актов о реформе в сфере обороны, передает УНИАН.

По словам Гаврилюк, проект закона об изменении воинских званий призван повысить роль сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины в обучении, воспитании, подготовке личного состава и выполнении задач в соответствии со стандартами НАТО.

Она уточнила, что на Украине появятся новые армейские воинские звания «штаб-сержант», «мастер-сержант», «старший мастер-сержант», «главный мастер-сержант», а также корабельные воинские звания.

В четверг Верховная рада узаконила членство страны в НАТО в качестве приоритета внешней политики. Однако эти действия украинских властей вряд ли увеличат шансы Киева на прием в альянс, зато усилят раскол в украинском обществе.