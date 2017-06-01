Еще один человек погиб на пожаре в Одесской области

Трагедия произошла в частном доме в поселке Лиманское Раздельнянского района.

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании поступил в 12 часов 37 минут. Пожарное подразделение прибыло по вызову в 13 часов 32 минуты. К тому времени площадь возгорания составила уже более двадцати квадратных метров.

По данным ГСЧС в 13 часов 53 минуты возгорание было локализовано, а в 14 часов 24 минуты полностью ликвидировано.

К сожалению, в процессе борьбы с огнем в доме было найдено тело молодой женщины без признаков жизни.

Причины ее гибели и возгорания устанавливаются.

По неофициальной информации, наиболее вероятной причиной смерти женщины могло стать отравление продуктами горения.