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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Еще один человек погиб на пожаре в Одесской области

Категория: Новости


Еще один человек погиб на пожаре в Одесской области

Трагедия произошла в частном доме в поселке Лиманское Раздельнянского района.

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании поступил в 12 часов 37 минут. Пожарное подразделение прибыло по вызову в 13 часов 32 минуты. К тому времени площадь возгорания составила уже более двадцати квадратных метров.

По данным ГСЧС в 13 часов 53 минуты возгорание было локализовано, а в 14 часов 24 минуты полностью ликвидировано.

К сожалению, в процессе борьбы с огнем в доме было найдено тело молодой женщины без признаков жизни.

Причины ее гибели и возгорания устанавливаются.

По неофициальной информации, наиболее вероятной причиной смерти женщины могло стать отравление продуктами горения.



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