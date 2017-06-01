«Пьяная езда» в один день убила троих молодых людей и одного не рожденного ребенка

По информации ГУНП в Одесской области, в ночь с 9 на 10 июня в Овидиопольском районе автомобиль «ВАЗ 2107» сбил на дороге между селами Новоградовка и Марьяновка двух молодых людей – пятнадцати и восемнадцати лет, которые от полученных травм скончались.

Водитель с места происшествия скрылся, но его автомобиль был опознан, а сам он – задержан уже через день.

Им оказался 26-ти летний местный житель. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день в Подольске автомобиль «ВАЗ 2106» сбил едущую на велосипеде беременную девушку. От полученных травм она скончалась. Как выяснилось, водитель так же находился в состоянии опьянения.

По фактам обоих ДТП проводится расследование.