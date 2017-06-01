ЧП в одесском аквапарке: серьезно пострадала посетительница (фото)

На странице аквапарка в соцсети Facebook одесситка Марина Игоревна рассказала, что был «слабый напор воды и после второй бочки поток не смог протолкнуть в трубу и посетители остались дрейфовать».

«Перевернуло нас в трубу задом наперед и летели спиной непонятно куда. Труба не круглая, а овальная. Нас штивало по сторонам и от недостатка воды плюшка нас перевернула. Я ударилась головой и плечом. И вылетали из бочки отдельно от шлюпки. Результат: сотрясение, перелом ключицы со смещением и отлетевшим осколком и порванной связкой. Оперировали», — написала она.

По ее словам, это произошло из-за жадности аквапарка. Там, как оказалось, не было света. И все горки работали на генераторе. А генератор оказался слабым.

Она отметила, что полицию никто вызывать не стал. Ее усадили в карету скорой помощи и «прикрывали как могли».

«Они две недели как открылись, и уже второй перелом ключицы. Я была здоровая целая девочка. Теперь во мне леска, две пластины и 16 шурупов», — добавила Марина.