Завершился всеукраинский литературный фестиваль «Відродження поезії-2017»

В Одессе, 10 июня 2017 года, завершил свою работу Всеукраинский литературный фестиваль «Відродження поезії-2017». Фестиваль проходил в здании Национального университета» Одесская юридическая академия» при поддержке Украинской морской партии.

Инициатором проведения фестиваля выступила общественная организация «Информ-Культрозквит», а поддержал эту инициативу и помог воплотить ее в жизнь президент НУ «ОЮА» Сергей Васильевич Кивалов.

Благодаря участию Сергея Васильевича, неисчерпаемые таланты нашей земли из Одессы, Львова, Закарпатья, Кривого Рога, Киева, Житомира и Винницы смогли продемонстрировать свои творческие дарования на литературном фестивале.

Огромный вклад в развитие возрождения поэзии в нашей стране внесла организатор и основатель фестиваля, президент Всеукраинской общественной ассоциации «Інформ-Культрозквіт», писательница, поэтесса, автор книг «Откровення» и «Нескорена Україна» - Полищук Елена Николаевна.

В рамках культурной программы фестиваля, поздравили поэтов детские танцевальные коллективы, несущие позитив для зрителей и участников.

Поэты продемонстрировали своё искусство стихосложения, ораторское искусство, актёрское мастерство, и умение держаться на сцене. Победителей конкурса отметили грамотами и оскарами.

Наши земляки в этом году, к сожалению, заняли лишь третье место. Однако среди участников фестиваля выделилась своими талантами одесская ведущая, поэтесса, писательница, педагог, дипломант конкурса «Творча молодь Одещини», участница творческого коллектива «Одеські зірки» Анастасия Новацкая.

Подвела итог завершению фестиваля руководитель коллектива «Одеські зірки», композитор, победительница Сопотского фестиваля в 2006 году, дипломант конкурса» «Творча молодь Одещини» (номинация музыкальный коллектив года) Виолетта Медведева. В программе звучали ее авторские песни «Моя Одесса» и «Наречена». Совместно с юным начинающим художником Михаилом Чияновым (студентом 1 курса Одесского художественного училища) Виолетта Медведева поздравила именинницу-Полищук Елену Николаевну с Днём рожденья.

Конкурс завершился, участники получили свой главный приз - признание среди соотечественников и членов жюри и я надеюсь, что подобные фестивали будут проводиться ежегодно, и с каждым годом количество талантливых детей и молодёжи будет только возрастать!