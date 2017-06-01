МИД призвало не пользоваться безвизом для работы

Увеличение миграционного потока из Украины в ЕС может стать причиной для разбирательства и вероятной отмены виз. На этом настаивает глава МИД Павел Климкин, пишет ТСН.

«Если миграционный поток из Украины увеличится во много раз, то, конечно, будет разбирательство, почему это происходит. Тогда будем разговаривать с Европейской комиссией, с отдельными странами. На этом этапе все уладим. Но опять же, не пользуйтесь безвизовым режимом для того, чтобы работать. Приезжайте, смотрите на ситуацию.... Ищите возможности, но не нарушайте кодекс Европейского Союза. Законы ЕС никогда не должны нарушаться. Как и наши, кстати», - отметил министр.