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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Суеверные одесситы сломали фонтан в Стамбульском парке …деньгами

Категория: Новости


Суеверные одесситы сломали фонтан в Стамбульском парке …деньгами

Как рассказал в ходе аппаратного совещания городской голова Геннадий Труханов, одесситы столь усердно загадывали желания возле грот-камня в Стамбульском парке, превращенном в фонтан, что вывели его из строя.

«Мы не ожидали, что будет столько людей, бросающих туда монеты. Система затянула их внутрь и фонтан вышел из строя!»

Однако он сообщил, что благодаря оперативной работе коммунальщиков под личным руководством первого вице-мэра Анатолия Орловского, работа фонтана восстановлена.

Добавим, что сам Анатолий Орловский рассказал, что власти рассчитывали, что фонтан от денег будут чистить те, кто в них нуждается, но на мелочь никто не польстился.   



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