«Брак за сутки» в Одессе в два с половиной раза дороже, чем в столице!

Такую информацию с возмущением сообщил в ходе аппаратного совещания городской голова Геннадий Труханов.

Причем, по его словам, «львиная доля «затрат приходится не на оформление торжества, а на оформление документов, которые проводит Минюст».

«Я не могу понять, почему в Киеве оформление экспресс-брака стоит девятьсот гривен, а в Одессе – две тысячи сто! А в выходные – три тысячи сто!» - отметил мэр. При этом, по его словам, все попытки получить какие-то объяснения по этому поводу от Минюста ни к чему не привели. Так же непонятно, почему в тарифах услуг не предусмотрены льготы для инвалидов, ветеранов АТО и т.д.

Мэр дал поручение юридическому департаменту продолжить диалог с министерством для получения ответа на поставленные вопросы. При этом ответы министерства Геннадий Труханов пообещал напечатать в газетах.