 
Информация к новости
  • Просмотров: 103
  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Частные пляжи до сих пор не готовы к сезону

Категория: Новости


Частные пляжи до сих пор не готовы к сезону

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии исполняющий обязанности начальника управления инженерной защиты территории и развития побережья Геннадий Мирошниченко.

По его словам, «…шесть арендованных участков пляжей до сих пор не прошло проверку ГСЧС, а еще семь- Госпродпотребслужбы!» Впрочем, определенный прогресс в этом процессе все же налицо. Ведь еще неделю назад общее число «беспаспортных» пляжей составляло шестнадцать.

Что же касается коммунальных пляжей, то, по данным чиновника, они полностью соответствуют всем требованиям безопасности отдыха.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 