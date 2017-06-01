Частные пляжи до сих пор не готовы к сезону

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии исполняющий обязанности начальника управления инженерной защиты территории и развития побережья Геннадий Мирошниченко.

По его словам, «…шесть арендованных участков пляжей до сих пор не прошло проверку ГСЧС, а еще семь- Госпродпотребслужбы!» Впрочем, определенный прогресс в этом процессе все же налицо. Ведь еще неделю назад общее число «беспаспортных» пляжей составляло шестнадцать.

Что же касается коммунальных пляжей, то, по данным чиновника, они полностью соответствуют всем требованиям безопасности отдыха.