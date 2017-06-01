Соратница Палицы: свобода — это деньги и возможность полететь, куда хочешь

Бывшая советница экс-губернатора Одесской области Игоря Палицы, активистка «Евромайдана» Зоя Казанжи назвала «победой» Украины получение безвизового режима с ЕС.

Соответствующее заявление Казанжи опубликовала на своей странице в Facebook, находясь, судя по указанному в соцсети местоположению, в Канаде. Сторонница «Евромайдана» написала также, что свобода, в её понимании, — это «взять паспорт, прийти в аэропорт, купить билет и полететь, куда хочешь».

«И это означает, что у меня есть деньги, есть время, и есть возможность ехать туда, куда я считаю необходимым. Не убеждая каждый раз визового офицера, что я нормальна, платежеспособна и обязательно вернусь, не отберу рабочего места у среднестатистического европейца», — заявила Казанжи.

Она добавила, что уже сделала себе биометрический паспорт.

«Ещё с одной победой нас... Свободы нам всем», — заключила соратница Палицы.