 
Информация к новости
  • Просмотров: 135
  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Открытие движения под Пересыпским мостом откладывается

Категория: Новости


Открытие движения под Пересыпским мостом откладывается

Открытие движения под Пересыпским мостом откладывается примерно на десять дней. Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии сообщил директор департамента дорожного хозяйства Андрей Шмагай.

По его словам, задержка связана с «техническими нюансами». Так в ходе работ были обнаружены старые коммуникации, в том числе газовая труба и проложенные еще в 70-е годы рельсы. Теперь рельсы демонтируют, а трубу переносят.

Отметим, что по словам директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александра Илько, на открытии скоростного трамвайного маршрута «Север-Юг» эта задержка не скажется.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 