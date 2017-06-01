Открытие движения под Пересыпским мостом откладывается примерно на десять дней. Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии сообщил директор департамента дорожного хозяйства Андрей Шмагай.

По его словам, задержка связана с «техническими нюансами». Так в ходе работ были обнаружены старые коммуникации, в том числе газовая труба и проложенные еще в 70-е годы рельсы. Теперь рельсы демонтируют, а трубу переносят.

Отметим, что по словам директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александра Илько, на открытии скоростного трамвайного маршрута «Север-Юг» эта задержка не скажется.