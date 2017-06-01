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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Для развития малого бизнеса в регионе предпринимателям необходима частичная компенсация ставки банковских кредитов

Категория: Новости


Для развития малого бизнеса в регионе предпринимателям необходима частичная компенсация ставки банковских кредитов

Такое убеждение высказал в ходе аппаратного совещания директор департамента экономической политики Дмитрий Радулов.

По его словам, в среднем банковская кредитная ставка в области составляет 20,5%.

«Эта сумма фактически неподъемна для многих предпринимателей. Поэтому в рамках программы развития предпринимательства в регионе предусмотрена возможность частичной компенсации кредитной ставки. В том числен, и за счет средств областного бюджета!»

Предварительные переговоры по этому проводу уже проведены с государственными банками, которые действуют в области.

При этом, по словам чиновника, для получения такой возможности кредит должен не превышать 5 миллионов гривен и быть взят не более, чем на три года.

Отметим, что губернатор в целом одобрил данное предложение, правда, предложив рассмотреть возможность сокращения максимального размера кредита до трех миллионов гривен и привлечь к реализации программы коммерческие банки. «Ведь в этом случае программа сможет охватить большее число предпринимателей!» -отметил глава региона.



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