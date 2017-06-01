Максим Степанов: «Вместо реальной программы по развитию патриотического воспитания в Одесской области – идиотизм!»

Так охарактеризовал деятельность по проведению патриотического воспитания руководства управления молодежной политики и спорта губернатор Одесской области Максим Степанов.

Как выяснилось в ходе аппаратного совещания, программы патриотического воспитания в регионе нет уже на протяжении двух лет, а областной координационный совет по этому вопросу не собирался столько же. Более того, его главой по-прежнему числится бывший вице-губернатор Сергей Калинчук, который уже два года не работает в областной администрации.

Кроме того, как рассказала директор департамента финансов областной администрации Марина Зинченко, «почти 90% суммы финансирования, которую управление запросило в рамках проекта программы развития патриотического воспитания молодежи на этот год, должно было пойти на приобретения…оружия!»

И хотя начальник управления Вячеслав Березуцкий пояснил, что речь шла не о боевом оружии, а о его макетах, чтобы подростки научились обращаться с оружием, губернатор отметил в ходе общения с журналистами, что такой подход к вопросу о патриотическом воспитании, «…это идиотизм, если не что-то более тяжелое!»