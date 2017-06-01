За два дня в Одессе произошло более 20 аварий

За прошедшие выходные на территории Одессы произошло 23 аварии, в том числе четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.

Как передаёт пресс-служба управления патрульной полиции Одессы, за выходные инспекторы поймали 18 водителей, которые разъезжали по городу в состоянии алкогольного опьянения. 10 транспортных средств были эвакуированы на штрафплощадки.

Кроме того, за указанный период инспекторы выписали 395 постановлений за нарушение правил дорожного движения.

Всего сотрудники патрульной полиции на протяжении прошедших выходных получили 942 вызова, среди них — 24 драки, 34 семейных ссор, 54 конфликтных ситуаций, три случая хулиганства, 13 ссор между соседями, 12 случаев мошенничества и прочее. Кроме того, инспекторы составили 101 административный материал за нарушение общественного порядка.