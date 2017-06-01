Отключение воды в части жилмассива Таирова 13 июня

13 июня с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям некоторых кварталов жилмассива Таирова

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене ЗК Ду=400мм и установки монтажной вставки Ду=400мм по адресу: ул. Академика Глушко, 17

13 июня 2017 года с 09:00 до 20:00

будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

- Академика Королева, 72-94;

- Академика Глушко, 13-25;

- Ильфа и Петрова, 21-39;

- Академика Вильямса, 64-76Б.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).