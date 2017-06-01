Очередная афера от власти

На заседании Комитета ВР по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства вице-премьер Г.Зубко признал критическое состояние ЖК-отрасли и наличие у государства задолженностей по выполнению своих гарантированных обязательств в части компенсации льгот и субсидий. Вместе с этим чиновник заявил, что в правительстве ожидают от Минфина поправки в закон о госбюджете, которые предусмотрят выделение средств на компенсацию льгот и субсидий в размере 10-15 млрд грн. И что эти изменения будут рассмотрены на заседании КМУ еще на этой неделе.

«Правительство продолжает пытаться делать хорошую мину при плохой игре. Оказалось, что в бюджет неправильно заложены суммы, необходимые для покрытия всех расходов на выплату субсидий и финансирование коммунальных льгот. Эта ситуация ставит под сомнение профессионализм как минимум нескольких министров», - комментирует ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Из 40 миллиардов, предусмотренных в госбюджете на коммунальные субсидии, израсходовано уже 37 млрд. При этом для того, чтобы закрыть вопрос до конца года, дополнительно нужно не 10 и даже не 15 миллиардов, а все 30! Эта история может стать поворотным пунктом для Владимира Гройсмана в его политической карьере. Ведь 30 миллиардов нужно достать до начала отопительного сезона, да еще и так, чтобы скрыть просчет и не вызвать гнева МВФ.

Судя по официальным расчетам, профильные министры и их вице-кураторы при подготовке госбюджета на 2017 год ошиблись в расчетах почти на четверть, а то и на треть. Кто даст гарантию, что такие же проколы не обнаружатся и по другим статьям госбюджета?! Теперь подпадает под сомнение и правильность новых расчетов КМУ, которые чреваты перебоями с выплатой субсидий с началом отопительного сезона.

«Власть будет вынуждена пойти на драконовские меры по ограничению доступа к субсидиям и касательно уменьшения их размера. Главный инструмент для этого – снижение социальных нормативов – уже использован. И второй раз его будет применить достаточно затруднительно. Поэтому остается единственный вариант для массового «секвестра» – такое повышение пенсий, которое лишит значительное количество пенсионеров права на субсидию. Или оставит им чисто символические выплаты», - отмечает Виктор Баранский.

Также депутат считает, что сегодня можно с полным правом говорить о профнепригодности очередной партии министров и в который раз ставить вопрос относительно компетентности правительства в целом. Осознавая свой провал, власть готовит беспрецедентную аферу. В июне-июле под соусом обещаний осовременить пенсии, правительство протолкнет через парламент пенсионную реформу. Чем лишит права на пенсию миллионы граждан Украины, которые до нее просто не доживут. А в октябре-ноябре поставит крест на нынешних пенсионерах, после того, как подняв им пенсии на 500-1000 гривен, лишит права на субсидии и заставит платить 100% за коммунальные услуги.