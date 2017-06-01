 
Информация к новости
  • Просмотров: 40
  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской

Категория: Новости


В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской

Работы по реконструкции Преображенской начались 17 марта как составная часть проекта одесского скоростного трамвая. В ходе демонтажа асфальтобетонного покрытия и трамвайных путей на некоторых участках проезжей части, была обнаружена историческая брусчатка.

На участке между улицами Бунина и Дерибасовской выполнены все земляные работы, заменены коммуникации.

В настоящее время идет укладка асфальтовой "подушки" под укладку бетонных плит бесшпального основания трамвайных путей по технологии BKV. Также здесь все готово к началу укладки асфальта в несколько слоев для проезжей части.

Чиновники одесской мэрии и транспортники на официальном уровне предлагают обособить обновленные трамвайные пути на Преображенской для того, чтобы трамваи не стояли в пробках в общем потоке автомобильного движения. Это связано с тем, что в будущем скоростном трамвайном маршруте участок в центре города по улицам Софиевской и Преображенской является самым "проблемным" местом с точки зрения скорости.

Галерея

prev

В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской

В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 