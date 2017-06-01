Глеб Милютин: качество обслуживания налогоплательщиков - ключевой показатель нашей работы

По словам руководителя Главного управления ГФС в Одесской области Глеба Милютина, предоставление налогоплательщикам качественных административных услуг - это основная задача государственных налоговых инспекций на местах.

«Каждый субъект хозяйствования, который посещает Центры обслуживания плательщиков при налоговых инспекциях, должен получать весь комплекс консультационных и информационных услуг. Именно такого подхода я требую от подчиненных», - отмечает Глеб Милютин.

В Одесской области функционируют 22 Центра обслуживания плательщиков. За пять месяцев 2017 года их услугами воспользовались 854 000 субъектов хозяйствования, что на треть больше, чем в январе-мае прошлого года.

Напоминаем, что с информацией о местонахождении Центров, графиками их работы, контактными телефонами, перечнем административных услуг и образцами документов для их получения можно ознакомиться в отдельном баннере «Центри обслуговування» на субсайте территориальных органов ДФС в Одесской области.

Также, работает «горячая линия» по вопросам работы Центров обслуживания плательщиков в Одесской области (телефон (0482) 300-264).