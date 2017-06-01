«Общественный бюджет» - один из социальных проектов онлайн-платформы «Социально активный гражданин» (citizen.odessa.ua), презентованной в одесской мэрии в начале апреля 2017 года.
Прием проектов проходил с 24 апреля по 7 июня 2017 года.
В систему поданы 256 проектов.
12 июня 2017 года в Большом зале Одесского городского совета (Думская пл., 1) состоялось первое рабочее заседание Комиссии по вопросам общественного бюджета Одессы.
Заседание Комиссии прошло в открытом формате. Кроме членов Комиссии, в Большом зале мэрии присутствовали авторы проектов, которые смогли выступить со своими разъяснениями. Кроме того, на заседании присутствовали представители профильных структурных подразделений Одесского городского совета, предварительно рассмотревшие проекты, а также средства массовой информации и представители общественности.
В ходе заседания члены Комиссии рассмотрели 32 проекта.
По результатам рассмотрения приняты решения:
поддержан – 21 проект;
отклонены – 7 проектов;
отправлены на доработку – 4 проекта.
Проекты, по которым принято позитивное решение Комиссии, будут вынесены для открытого голосования одесситов.
ПРОЕКТЫ, РАССМОТРЕННЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ
12 ИЮНЯ 2017 ГОДА
- ДЕТСКАЯ УЛЫБКА
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1308/
поддержан
- Модернизация лабораторного комплекса реанимационного отделения и центральной лаборатории Горбольницы №11
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1326/
поддержан
- Маммограф для Міського Центру здоров'я грудної залози
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1320/
поддержан
- Здорова молодь - міцна держава
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1331/
поддержан
- Развитие детских игровых массовых видов спорта в городе Одесса
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1218/
поддержан
- Усовершенствование операционного отделения Городской больницы №1
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1269/
поддержан
- Спорт як потужний соціалізуючий фактор розвитку громади
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1186/
поддержан
- Благоустрій території з облаштуванням Стадіону, Волейбольного, Баскетбольного та Дитячого ігрового майданчиків
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1151/
отправлен на доработку
- Архитектурный конкурс «Концепция развития прибрежной территории в границах исторического центра Одессы»
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1165/
отклонён
- Архитектурная школа соучаствующего проектирования "СРЕДА"
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1148/
отклонён
- Водный стадион
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1080/
отправлен на доработку
- Одеське суспільне телебачення
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1007/
отклонён
- 50 найуспішніших молодих людей Одеси
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1009/
отклонён
- Доступні і безпечні підземні переходи на на Залізничному вокзалі
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1047/
поддержан
- Доступні і безпечні підземні переходи на Дерибасівській
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1021/
отправлен на доработку
- Міні-громади
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1008/
отклонён
- Организация мероприятий по ранней диагностики заболеваний
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1369/
поддержан
- Качественная диагностика туберкулеза для жителей города Одесса
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1370/
поддержан
- Развитие гимнастических видов спорта в городе Одесса
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1367/
поддержан
- Реконструкція розподільних пристроїв: заміна щитових головного корпусу
та ФТВ КУ МКЛ №10
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1467/
отклонён
- Энергоэффективная поликлиника
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1357/
поддержан
- ЗДОРОВІ ДІТИ – ІНВЕСТИЦІЯ В МАЙБУТНЄ ДЕРЖАВИ
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1468/
поддержан
- Безопасные роды - счастливая семья!
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1371/
поддержан
- Монтаж в Городской клинической больнице №11 системы пожарной сигнализации с речевым оповещением
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1458/
отклонён
- "ЖИТТЯ БЕЗ ТУБЕРКУЛЬОЗУ"
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1396/
поддержан
- ЩАСЛИВЕ МАТЕРИНСТВО – ЗДОРОВЕ ДИТИНСТВО!
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1485/
поддержан
- Модернизация и усовершнствование рентгеновского кабинета Детская городская поликлиника №4
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1410/
поддержан
- Улучшение лечебно-диагностической помощи детям с использованием аппарата УЗИ для уточнения диагноза и эффективности лечения
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1418/
поддержан
- Діти - наше майбутнє
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1414/
поддержан
- Створення Центру комплексної медично-соціальної та психологічної допомоги підліткам та молоді м.Одеса
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1356/
поддержан
- Центр медицинской реабилитации ветеранов войны, участников АТО в КУ "ЦПМСП №28"
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1347/
поддержан
- Создание баскетбольной прощадки
https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1665/
отправлен на доработку