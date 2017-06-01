«Общественный бюджет» - один из социальных проектов онлайн-платформы «Социально активный гражданин» (citizen.odessa.ua), презентованной в одесской мэрии в начале апреля 2017 года.

Прием проектов проходил с 24 апреля по 7 июня 2017 года.

В систему поданы 256 проектов.

12 июня 2017 года в Большом зале Одесского городского совета (Думская пл., 1) состоялось первое рабочее заседание Комиссии по вопросам общественного бюджета Одессы.

Заседание Комиссии прошло в открытом формате. Кроме членов Комиссии, в Большом зале мэрии присутствовали авторы проектов, которые смогли выступить со своими разъяснениями. Кроме того, на заседании присутствовали представители профильных структурных подразделений Одесского городского совета, предварительно рассмотревшие проекты, а также средства массовой информации и представители общественности.

В ходе заседания члены Комиссии рассмотрели 32 проекта.

По результатам рассмотрения приняты решения:

поддержан – 21 проект;

отклонены – 7 проектов;

отправлены на доработку – 4 проекта.

Проекты, по которым принято позитивное решение Комиссии, будут вынесены для открытого голосования одесситов.

ПРОЕКТЫ, РАССМОТРЕННЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ

12 ИЮНЯ 2017 ГОДА

ДЕТСКАЯ УЛЫБКА

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1308/

поддержан

Модернизация лабораторного комплекса реанимационного отделения и центральной лаборатории Горбольницы №11

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1326/

поддержан

Маммограф для Міського Центру здоров'я грудної залози

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1320/

поддержан

Здорова молодь - міцна держава

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1331/

поддержан

Развитие детских игровых массовых видов спорта в городе Одесса

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1218/

поддержан

Усовершенствование операционного отделения Городской больницы №1

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1269/

поддержан

Спорт як потужний соціалізуючий фактор розвитку громади

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1186/

поддержан

Благоустрій території з облаштуванням Стадіону, Волейбольного, Баскетбольного та Дитячого ігрового майданчиків

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1151/

отправлен на доработку

Архитектурный конкурс «Концепция развития прибрежной территории в границах исторического центра Одессы»

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1165/

отклонён

Архитектурная школа соучаствующего проектирования "СРЕДА"

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1148/

отклонён

Водный стадион

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1080/

отправлен на доработку

Одеське суспільне телебачення

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1007/

отклонён

50 найуспішніших молодих людей Одеси

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1009/

отклонён

Доступні і безпечні підземні переходи на на Залізничному вокзалі

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1047/

поддержан

Доступні і безпечні підземні переходи на Дерибасівській

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1021/

отправлен на доработку

Міні-громади

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1008/

отклонён

Организация мероприятий по ранней диагностики заболеваний

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1369/

поддержан

Качественная диагностика туберкулеза для жителей города Одесса

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1370/

поддержан

Развитие гимнастических видов спорта в городе Одесса

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1367/

поддержан

Реконструкція розподільних пристроїв: заміна щитових головного корпусу

та ФТВ КУ МКЛ №10

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1467/

отклонён

Энергоэффективная поликлиника

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1357/

поддержан

ЗДОРОВІ ДІТИ – ІНВЕСТИЦІЯ В МАЙБУТНЄ ДЕРЖАВИ

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1468/

поддержан

Безопасные роды - счастливая семья!

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1371/

поддержан

Монтаж в Городской клинической больнице №11 системы пожарной сигнализации с речевым оповещением

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1458/

отклонён

"ЖИТТЯ БЕЗ ТУБЕРКУЛЬОЗУ"

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1396/

поддержан

ЩАСЛИВЕ МАТЕРИНСТВО – ЗДОРОВЕ ДИТИНСТВО!

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1485/

поддержан

Модернизация и усовершнствование рентгеновского кабинета Детская городская поликлиника №4

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1410/

поддержан

Улучшение лечебно-диагностической помощи детям с использованием аппарата УЗИ для уточнения диагноза и эффективности лечения

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1418/

поддержан

Діти - наше майбутнє

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1414/

поддержан

Створення Центру комплексної медично-соціальної та психологічної допомоги підліткам та молоді м.Одеса

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1356/

поддержан

Центр медицинской реабилитации ветеранов войны, участников АТО в КУ "ЦПМСП №28"

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1347/

поддержан

Создание баскетбольной прощадки

https://citizen.odessa.ua/projects/2017/2017-1665/

отправлен на доработку