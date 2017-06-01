Суд запретил переименовывать проспект Ватутина в Шухевича

Окружной административный суд запретил Киевскому городскому совету подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича.

Об этом сообщила руководитель Института правовой политики и соцзащиты Елена Бережная на своей странице в социальной сети Facebook.

«Судья Окружного административного суда вынес определение о запрете ответчику – Киевсовету – подписывать и публиковать решение от 1 июня о переименовании проспекта легендарного генерала Ватутина на Шухевича до рассмотрения дела в суде по сути», – написала она.

22 декабря 2016 года депутаты Киевсовета не поддержали проект о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. За соответствующее решение проголосовал тогда всего 41 депутат при необходимом минимуме в 61 голос.

Ещё раз данный вопрос был рассмотрен 1 июня на сессии муниципального собрания: на сей раз документ поддержали 69 депутатов Киевсовета