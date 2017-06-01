В одесских роддомах на прошлой неделе появились на свет 302 малыша

За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 210 новорождённых (105 маленьких одесситок и 105 юных одесситов).

Как передаёт пресс-служба мэрии, кроме того, в Одесском областном перинатальном центре у жительниц Одессы и области появились на свет 92 новорождённых — 46 мальчиков и 46 девочек, в числе которых — четыре двойни и одна тройня.

«Наибольшее количество родов на минувшей неделе принято в городском роддоме №5, где появились на свет 70 малышей», — добавили в горсовете.

В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц в Одессе осуществляют четыре роддома из пяти: №№ 1, 2, 4 и 5. В городском роддоме № 7 сейчас проводят плановый косметический ремонт и дезинфекцию – его работу планируют возобновить 23 июня.