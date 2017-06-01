В коллекции одесских глобусов ожидается грандиозное пополнение

Газета «Слово» рассказывала о целой коллекции «чисто одесских» глобусов, которые можно встретить на улицах Южной Пальмиры.

И вот новость: популярный скульптор Александр Милов, автор уникальной инсталляции «Любовь», создает новое произведение — детальный Глобус Одессы.

Да-да, в уникальной семье «одесских глобусов» появится еще один, на котором будут воссозданы главные архитектурные достопримечательности Южной Пальмиры. На новейшем одесском глобусе все это архитектурное достояние можно будет не только увидеть, но и прикоснуться к нему.

Новая работа одесского скульптора Александра Милова — это шар, на котором размещены самые известные здания города: Оперный театр, Кирха, одесская мэрия, Преображенский собор.

Напомним, поистине мировую известность Александр Милов приобрел после фестиваля Burning Man в США, где скульптор и художник из Одессы представил массивную конструкцию (высота 8, ширина 5, длина 17,5 метров) — «Любовь».

Она представляет собой отвернувшихся один от другого двоих взрослых людей, явно потерявших общий язык, в то время как дети внутри них, наоборот, оказываются и мудрее, и добрее: они протягивают руки навстречу друг другу, стараясь быть ближе. Отметим, что эта скульптура — сложная композиция из металлических труб. В темное время суток их фигуры светятся.

Планируется, что в скором времени эта скульптура станет настоящим украшением Суворовского района.