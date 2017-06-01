Открылась новая площадка для выгула и дрессировки животных на Крымском бульваре

Департамент экологии Одесского горсовета продолжает создание специализированных площадок для выгула и дрессировки домашних питомцев. На состоявшемся 30 марта 2017 года заседании исполнительного комитета Одесского горсовета единогласно был поддержан проект решения о внесении дополнений в Программу охраны животного мира, который предусматривает финансирование на обустройство площадок для выгула и дрессировки животных.

На сегодняшний день в городе функционируют уже четыре таких площадки. Четвертая, которая расположена на Крымском бульваре (улица Капитана Кузнецова, 110), начала работать 10 июня.

Площадка для выгула и дрессировки животных является общедоступной и бесплатной. Владельцы животных могут самостоятельно выгуливать и дрессировать своих питомцев, а при желании - воспользоваться консультацией профессионального кинолога.

Кроме того, на площадке, расположенной на Крымском бульваре, будет проводиться бесплатное обучение собак-поводырей для людей с ограниченными физическими возможностями.