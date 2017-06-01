Василий Васильковский: Как спасти пенсионную систему Украины

В стране полным ходом идет обсуждение анонсированного правительством проекта пенсионной реформы, которая, согласно меморандуму между Украиной и МВФ, должна вступить в силу с 1 января 2018 года. О том, что собой представляет пенсионная система страны и как можно реально обеспечить украинских пенсионеров достойной пенсией, рассказал в интервью «Слову» заслуженный экономист Украины Василий Васильковский.

– Василий Николаевич, несмотря на огромный дефицит Пенсионного фонда, правительство обещает с 1 октября повысить пенсии 9 миллионам украинцев. Что, на ваш взгляд, подталкивает нынешних руководителей страны к так называемым реформам?

– Бюджет Пенсионного фонда на 2017 год составляет 284 миллиарда гривен. Для сравнения, прошлогодний Государственный бюджет Украины составил 610 миллиардов. Но из 284 миллиардов дефицит Пенсионного фонда – 142 миллиарда, то есть половина. Чтобы платить людям пенсии, правительство должно покрыть существующий дефицит. Недостающие 142 миллиарда гривен в этом году будут взяты из государственного бюджета. А это значит, что эти деньги не пойдут в экономику, на инвестиционные программы, на здравоохранение, образование и так далее. Мы стоим на грани финансово-экономической катастрофы.

Еще 7-8 лет назад, если «дыра» в Пенсионном фонде составляла 8-10 миллиардов гривен, правительство срочно просило у Государственного казначейства субсидию (а казначейство дает беспроцентную субсидию, поскольку это государственные деньги), и на 1 января следующего года фонд возвращал деньги. Нынешняя же ситуация такова, что деньги не возвращаются – они просто вынимаются из бюджета.

В Украине числится 11,9 миллиона человек, получающих пенсию. Это большая «армия», и с каждым годом она увеличивается. При нынешней ситуации с экономикой, рождаемостью и трудовыми ресурсами через 10 лет пенсионеров добавится еще примерно 4 миллиона.

– Если бы экономика нормально работала, платились налоги, страховые взносы, Пенсионный фонд, как в былые годы, наполнялся бы стабильно и безболезненно. Но сегодня в Украине другая ситуация. Как вы ее оцениваете?

– На 1 января 2017 года из 42,5 миллиона населения Украины трудоспособными, по разным оценкам, считаются 25,2–25,5 миллиона человек. Из них реально наполняют бюджет Пенсионного фонда всего 10,6 миллиона человек. Это 5,2 миллиона так называемых бюджетников, и всего 5,4 миллиона человек, которые, собственно, создают ВВП, платят налоги, фактически держат страну на своих плечах. Вы спросите: а где же остальные люди? По оценкам Министерства иностранных дел примерно 5,5 миллиона украинцев уехали на заработки за границу, хотя по оценкам Мирового банка и Международной организации труда таких «заробитчан» от 6,5 до 8 миллионов. Допустим, их все же 5,5 миллионов. А где еще 15 миллионов? По официальным данным, 9 миллионов человек в Украине получают зарплату в конвертах или не работают. Хотя я считаю, что из этих 9 миллионов зарплату в конвертах получают максимум 100 тысяч человек, а остальные – безработные.

И несмотря на скрытую безработицу, неработающую экономику (заводы развалены, производство приостановлено, люди не заняты), нас пытаются заверить, что все в порядке. А расчет один: чтобы наполнить внебюджетными деньгами Пенсионный фонд, наши горе-руководители ходят с протянутой рукой по всему миру и просят кредиты у Международного Валютного Фонда, Всемирного банка, ЕБРР и в других финансовых организациях.

Петля на шее Пенсионного фонда все больше затягивается, и правительство развило бурную деятельность по так называемой реформе пенсионной системы.

– К чему, на ваш взгляд, ведет предлагаемая пенсионная реформа, которая на днях получила одобрение МВФ и Всемирного банка?

– Во всех цивилизованных странах пенсионная реформа всегда затевалась после того, как начинала работать экономика. У нас же наоборот – повозку ставят впереди лошади. Что представляет собой предлагаемая пенсионная реформа? Проект Закона о пенсионной реформе до сих пор никто не видел, а показушная презентация, представленная премьер-министром, ни о чем не говорит. Кроме того, оказалось, что главная задача реформы – не наполнить бюджет Пенсионного фонда, а уменьшить его. Об этом, конечно, никто открыто не говорит.

Благодаря Международному Валютному Фонду, к работе которого в Украине я отношусь крайне отрицательно, открылось, что в так называемой пенсионной реформе ликвидируется коэффициент оценки стоимости года рабочего стажа, который на сегодняшний день составляет 1,35. Это неизбежно приведет к уменьшению размера пенсий примерно на 35-45 процентов, особенно тем, кто только будет выходить на пенсию с 1 октября.

На сегодняшний день пенсия начисляется из расчета примерно 60 процентов от заработной платы. При ликвидации коэффициента оценки стоимости года рабочего стажа на 25-30 процентов снижается уровень заработанной пенсии. Во всем мире действует норма, утвержденная ООН: при выходе на пенсию человек должен получать не менее 40% от своего заработка. Этот закон работает везде – в Англии, Германии и Америке. А у нас пенсия получается в районе 30% от зарплаты. Попираются все международные нормы и в пенсионном обеспечении. При таком отношении через несколько лет пенсионеров в Украине вообще не будет.

– Может быть, стоит именно такая задача? Вот вы говорите о том, что не озвучен проект реформы, ее концепция. Хочу задать вопрос шире: что, у нас озвучен проект государства Украина? Каким должно быть государство Украина в XXI веке? По сути, сейчас идет реконструкция квартиры, но при этом нет даже эскизного проекта, как ее реконструировать.

– Полностью с вами согласен. Вместо того, чтобы искать пути решения дефицита Пенсионного фонда, у нас предлагают убийственные проекты. Думаю, закон о пенсионной реформе «выбросят» в Верховную Раду в последний момент, и найдутся 226 предателей пенсионеров, которые за него проголосуют.

Я не случайно назвал официальную цифру 5,5 миллионов украинцев, работающих за границей. Если раньше люди уезжали на заработки, они зарабатывали деньги и присылали деньги в Украину, потому что здесь оставались их семьи, дети, родители. В последние годы те, кто нашел постоянное место работы, стараются вывезти свои семьи, в частности, своих детей. И у нас резко уменьшился поток денег, поступающих в Украину, что тоже было одним из источников если не наполнения Пенсионного фонда, то, по крайней мере, поддержания наших пенсионеров.

Что говорит мировая практика? Польша за два года выдала два миллиона рабочих виз. ВВП Польши достиг 500 миллионов долларов. Когда поляки только вступили в Евросоюз, у них, как у нас сегодня, начался отток рабочей силы в другие страны. Они сразу заключили договора со странами, где работают их граждане, на софинансирование Пенсионного фонда, куда направляется определенная часть из тех налоговых взносов, которые отчисляются поляками, работающими за границей. По этому же пути пошли и словаки, и белорусы. Никто не хочет терять свои деньги.

А наша исполнительная власть не хочет понимать, что это один из важнейших источников закрытия дыры в дефиците бюджета Пенсионного фонда.

Я считаю, что кроме межгосударственных соглашений о софинансировании Пенсионного фонда, с теми соотечественниками, которые выезжают за границу на заработки, должны подписываться договора на открытие лицевых счетов в Украине и перечислении туда заработанных денег. Таким образом люди могли бы сделать себе хорошее подспорье на старость – не всю же жизнь человек сможет хорошо зарабатывать за границей.

Есть другой механизм. Эти же люди часть своих денег, к примеру, солидарную пенсию в 704 гривны, направляли бы, согласно договору, в Пенсионный фонд Украины. Если 5 миллионов работающих за рубежом направят даже минимально по 704 гривны – это почти 40 миллиардов гривен дополнительных средств для покрытия дефицита Пенсионного фонда.

– Я знаю, что у вас есть концепция, как спасти пенсионную реформу страны, и эта концепция заключается не в популистских лозунгах, а в упоре на реальный расчет, реальные цифры и реальные возможности нашей полуразрушенной экономики. Как вы можете охарактеризовать свою идею?

– Группа отечественных юристов, экономистов, банкиров, IT-специалистов разработала систему, которая позволила бы решить проблемы дефицита Пенсионного фонда и достойных пенсий для украинцев.

С 1 января 2017 года установлена минимальная зарплата 3200 грн, из которой вычисляется так называемый ЕСВ – единый социальный взнос – 22% (704 гривны).

Мы предлагаем такой механизм: эти 704 грн из минимальной заработной платы не бросать в «бездну» Пенсионного фонда, а зачислять эти деньги на лицевые счета. У нас на сегодняшний день существует единственная финансовая организация, которая на 100 процентов гарантирует возврат денег в случае форс-мажоров, – это Ощадбанк. Если не подходит этот банк, можно пригласить любой иностранный банк или фонд, и в нем открывать счета.

Мы предлагаем эти деньги не просто положить на счет, а положить под 15 процентов годовых (сейчас депозитные ставки в нашей стране порядка 17-18 процентов). Мы берем среднюю ставку, ниже она вряд ли в ближайшие годы опустится, и поступления ниже 704 грн не будут, потому что минимальная зарплата будет повышаться.

Мы ранжировали категории людей. Первая группа те, кому 30 лет и 30 лет до выхода на пенсию (учитывая, что возраст выхода на пенсию – 60 лет); 40 лет – 20 лет до выхода на пенсию, и те, кому 50 лет – 10 лет до пенсии. Была разработана специальная программа, в которой внедрена сложная система начисления процентных ставок.

Мы высчитали, что если человеку исполнилось 49-50 лет (10 лет до выхода на пенсию), он уже заработал и солидарную пенсию, имея стаж как минимум 25-27 лет. Наши расчеты показывают, что за 10 лет, оставшихся до пенсии, «набежит» 191 тыс. грн вклада и 109 тыс. процентных ставок. Если сложить, получится 300 тыс. грн. Если разбить эту сумму на 20 лет, получится порядка 2,5 тыс. грн в месяц.

Хочу отметить очень важный момент: в расчетах учитывалась минимальная зарплата, а ведь большинство людей получает больше. Мы предлагаем остальные отчисления ЕСВ направлять в солидарную систему.

Рассмотрим пример, когда человеку исполнилось 40 лет, до пенсии ему остается 20 лет и внедряется эта система. За 20 лет ежемесячных 704 грн вклада «набегает» почти 1,9млн грн. Если человек будет равными долями получать эти деньги, предположим, в течение 20 лет, то его пенсия составит почти 7900 грн. А если он забирает всю сумму сразу – пожалуйста, 1,9 млн грн.

Человек рассчитал, что в течение года ему необходима определенная сумма, но остальные деньги остаются на счете и продолжают работать, набегают проценты.

Кроме того, у нас миллионы безработных. Предлагаемая система – это внутренние инвестиции. Деньги, которые мы рассчитали, можно использовать как длинные кредиты (кредиты, которые выдаются на год и более) на конкретные программы, создавая дополнительные рабочие места.

О каких суммах может идти речь? Я приведу пример. 5,4 миллиона работающих людей (не бюджетников) – это почти 46 млрд грн в год, и 5,2 миллиона бюджетников – еще 43 млрд. Итого получается почти 90 млрд грн в год.

– Если внедрить эту систему, в государстве запустится экономика. А перед нынешним руководством страны, по-видимому, стоит другая задача: они не создают уверенность в завтрашнем дне, чтобы молодежь хотела жить в Украине, строить эту страну, а словно подталкивают – разбегайтесь, мы вам безвиз сделали…

– Сегодня политика государства направлена на то, чтобы все, кто может, отсюда уехали. Как может в таких условиях существовать государство?

Хочу обратиться к молодым людям, которые сейчас стоят, по сути, на распутье. Для молодых людей, которым исполнилось 30 лет, со все тех же 704 гривен ежемесячных вкладов за 30 оставшихся до выхода на пенсию лет «набежит» более 9 миллионов гривен. И если эту сумму разбить на 20 лет, то получится размер ежемесячной пенсии почти 38 тысяч гривен, которую не «съест» никакая инфляция, поскольку процентная ставка в любом случае выше инфляции.

Вот какой простой механизм, при котором отпадает вопрос так называемых зарплат в конверте – вспомним о 9 миллионах безработных. Работник становится заинтересованным в том, чтобы работодатель выплатил ему полную сумму официально.

– Если эта система будет финансировать реальную экономику, то те же работодатели смогут получать льготные кредиты.

– Совершенно верно. Кроме того, кредиты на конкретные программы нужно выдавать не под 35-50 процентов, а это действительно может быть льготное кредитование по ставкам 10-15%. Вот тогда экономика сможет заработать, мы сможем наполнять наш Пенсионный фонд.

Что предусматривает нынешняя пенсионная реформа? Вы будете отчислять 2 процента на накопительную пенсию. Я подсчитал: если за 20 лет до пенсии вы будете отчислять даже по 5 процентов, вам добавится 200-250 – максимум 300 гривен к пенсии, что не идет ни в какое сравнение с теми суммами, которые предлагает наша система.

Хочу вернуться к роли Пенсионного фонда и еще раз повторю: бюджет фонда 284 миллиарда – почти половина бюджета страны. По сути, это государство в государстве. Мы предлагаем назначить тотальный аудит Пенсионного фонда, проверить все, начиная от центрального офиса.

До выхода на пенсию я занимал должность начальника главного управления казначейства. На протяжении шести лет я предлагал на коллегиях в министерстве финансов, тогдашнему министру: поставьте вопрос перед депутатами, добейтесь перевода Пенсионного фонда на обслуживание в Государственное казначейство. Я знаю государственную финансовую систему как свои пять пальцев, и я вас уверяю, что если сделать такой перевод, там не украдешь ни копейки, это исключено. Я уверен, что из 142 миллиардов дефицита Пенсионного фонда осталась бы как минимум половина.

– Сначала нужно решить основную проблему страны, которая заключается в том, что вор сидит на воре и вором погоняет. Вот вы предлагаете перевести Пенсионный фонд в Госказначейство… Да они молятся на частные банки, потому что они оттуда «откаты» получают. Сотни миллиардов гривен «крутятся» в частных структурах, что выгодно многим, кроме, разумеется, пенсионеров.

– В заключение приведу еще один пример. Средняя пенсия составляет 1800 гривен, средняя зарплата – 6700 гривен. Получается, что пенсия составляет не положенные 60, а 26,6 процентов, при минимуме, согласно международным стандартам, в 40%. На сегодняшний день в Украине пенсия самая низкая в Европе, среди 50 стран континента.

Таков результат тех волн, которые поднимает на сегодняшний день правительство. Прежде чем затевать какие-то реформы, прежде чем о них рассказывать, нужно понимать, что делать это должны компетентные люди. А кто сегодня сидит у нас в правительстве?..

К сожалению, должен отметить, что результаты предлагаемой пенсионной реформы будут плачевные для всех, а особенно для тех, кто только выходит на пенсию.

Беседовал Игорь НАЗАРЕНКО

«Слово»