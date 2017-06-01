«Юридическая клиника»: нюансы действующего законодательства в сфере ликвидации банков

На сегодняшний день в Украине более 50 банков находятся в состоянии ликвидации или с введенной временной администрацией. Данный вопрос приобретает все больший резонанс в нашей стране.

Основными законодательными документами, регулирующими данный вопрос, являются:

Закон Украины «О банковской деятельности»;

Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

В отношении обязательств (например, по кредитным договорам) – должник (заемщик) не освобождается от ответственности за их невыполнение (выплата суммы долга и процентов, штрафных санкций).

В соответствии с Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», выплаты осуществляется каждому вкладчику (резиденту или нерезиденту Украины) в пределах гарантированной суммы, размер которой составляет 200 000, 00 гривен. В данную сумму входит размер вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Расчет с вкладчиками начинается не позже 7 дней с момента принятия решения Национальным Банком Украины (далее – НБУ) об отзыве лицензии и ликвидации банка и длится в течение срока ликвидации банка, которая может занимать процедуру в течение одного года или более трех лет, а в некоторых случаях – и дольше.

В течение тридцати рабочих дней выплаты осуществляются в подразделениях банков-агентов, с собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность (паспорт) и ИНН, договор с банком (оригинал). После истечения указанного срока – выплаты осуществляются после рассмотрения индивидуального заявления вкладчика в Фонд гарантирования вкладов.

Если сумма вклада превышает 200 000, 00 гривен, то оставшийся вклад выплачивается согласно очередности удовлетворения требований кредиторов. При этом, согласно процедуре ликвидации банка, необходимо заявить письменно о своих требованиях.

В течение тридцати дней с момента публикации извещения о ликвидации банка в газете «Голос Украины» либо ином официальном средстве массовой информации, необходимо заявить письменно о своих требованиях. После истечения указанного срока требования кредиторов не принимаются и считаются погашенными в полном объеме.

Фонд осуществляет выплаты после утверждения акцептированных кредиторов, то есть, может пройти порядка 120 дней с момента отзыва лицензии и принятия решения о ликвидации банка НБУ.

Юридические лица, а также физические лица-предприниматели относятся к 7-й очереди выплат требований к банкам, физические лица, размер вкладов которых превышает 200 000, 00 грн., относятся к 4-й очереди.

Сроки выплаты – до момента ликвидации банка по факту реализации его имущества.

Срок ликвидации банка – один год с момента принятия решения о ликвидации банка, данный срок может быть продлен Фондом дополнительно на один год (а для системно важных банков – до двух лет). После ликвидации банка – выплаты вкладчикам не проводятся.

Процедура ликвидации банка

Один из этапов ликвидации – признание банка проблемным. Это может произойти в случаях:

банк не выполнил обязательство перед вкладчиком (кредитором), срок которого наступил 5 и более дней назад;

системное нарушение законодательства по вопросам легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путем;

банк допустил уменьшение на 5 и более процентов хотя бы один из нормативов ликвидности, минимум которых установлен НБУ;

прочие условия согласно ст. 75 Закона Украины «О банковской деятельности».

Если НБУ принимает решение об отнесении банка к категории проблемных, то у банка имеется 180 дней на устранение выявленных «недочетов» в работе. Интересен факт, что решение о «проблемности» банка является банковской тайной, а банк работает в «обычном» режиме.

Следующим этапом является ввод временной администрации, то есть НБУ признает банк неплатежеспособным:

не устранение выявленных нарушений в течение 180 дней, вследствие которых банк является проблемным;

одноразовое грубое или системное нарушение законодательства;

прочие условия согласно ст. 76 Закона Украины «О банковской деятельности».

Временная администрация вводится на срок 3 месяца (а для «системно важных банков» – на 6 месяцев), указанные сроки могут быть продлены не более чем на один месяц одноразово. О вводе временной администрации публикуется на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее – Фонд), а также в отделениях банка.

Последствия ввода временной администрации:

прекращение полномочий органов управления и контроля банка, передача уполномоченному лицу Фонда документации, печатей, ТМЦ и т.д., а все подразделения банка и должностные лица действуют в соответствии с указаниями уполномоченного лица Фонда.

Сделки, заключенные органами управления банка и руководителями после назначения уполномоченного лица Фонда, – являются недействительными.

Ликвидация банка может происходить по решению собственника, НБУ или по предложению Фонда.

С момента вынесения решения НБУ об отзыве лицензии и ликвидации банка осуществляются следующие действия:

в течение одного рабочего дня Фонд публикует информацию об отзыве лицензии и ликвидации банка на своем сайте.

в течение семи дней извещение публикуется в официальных изданиях и в отделениях банка.

в течение тридцати дней с момента публикации извещения кредиторы имеют право заявить уполномоченному лицу Фонда свои требования. При этом, физическим лицам со вкладами до 200 тыс. грн этого делать не нужно (в пределах гарантированной суммы вклад возмещается 100%). После истечения указанного срока требования кредиторов не принимаются и считаются погашенными.

в течение девяноста дней с момента публикации извещения уполномоченное лицо Фонда определяет суммы задолженностей по каждому кредитору и разносит требования по очередям погашения, а также составляет реестр акцептированных кредиторов.

в течение двадцати дней с момента утверждения

реестра акцептированных кредиторов уполномоченное лицо Фонда сообщает об этом кредиторам путем размещения соответствующего уведомления на сайте Фонда, неплатежеспособного банка.

Фонд не имеет права осуществлять выплаты до момента утверждения акцептированных кредиторов, то есть по срокам может пройти порядка 120 дней с момента отзыва лицензии и принятии решения о ликвидации банка НБУ.

Очередность погашений требований к банкам определена ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц»:

1) обязательства, возникшие вследствие причинения вреда жизни и здоровью граждан;

2) денежные требования по заработной плате, возникшие из обязательств банка перед работниками до принятия решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка;

3) требования Фонда, возникшие в случаях, определенных этим Законом, в том числе по возврату целевого займа банка;

4) требования вкладчиков – физических лиц в части, превышающей сумму, выплаченную Фондом;

5) требования Национального банка Украины, возникшие в результате снижения стоимости залога, предоставленного для обеспечения кредитов рефинансирования;

6) требования физических лиц, платежи которых или платежи на имя которых заблокированы (кроме физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности);

7) другие требования, кроме требований по субординированным долгам, в частности – требования юридических лиц;

8) требования по субординированному долгу.

Требования каждой очереди удовлетворяются по мере реализации имущества банка после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

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