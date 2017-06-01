Водоснабжение жителей поселка Котовского будет восстановлено уже сегодня к вечеру

Об этом сообщают в «Инфоксводоканале».

В настоящее время проводятся активные ремонтные работы. Напомним, что водоснабжение было отключено еще 11 июня. Причиной стала течь в водоводе диаметром 1200 мм.

В результате без воды остались жители почти двухсот многоквартирных домов в районе «Молодая Гвардия»-Марсельская, а также в Лузановке и еще на нескольких улицах.

В «Инфоксводоканале» сообщили, что с вчера и сегодня воду потребителям доставляют специальными «вододовозами».

По предварительной информации, водоснабжение будет восстановлено к 18 часам.