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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Водоснабжение жителей поселка Котовского будет восстановлено уже сегодня к вечеру

Категория: Новости


Об этом сообщают в «Инфоксводоканале».

В настоящее время проводятся активные ремонтные работы. Напомним, что водоснабжение было отключено еще 11 июня. Причиной стала течь в водоводе диаметром 1200 мм.

В результате без воды остались жители почти двухсот многоквартирных домов в районе «Молодая Гвардия»-Марсельская, а также в Лузановке и еще на нескольких улицах.

В «Инфоксводоканале» сообщили, что с вчера и сегодня воду потребителям доставляют специальными «вододовозами».

По предварительной информации, водоснабжение будет восстановлено к 18 часам.



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