В Беляевском районе горела СТО и грузовики

По информации ГСЧС, возгорание произошло накануне в 22 часа 20 минут. К моменту прибытия пожарных подразделений огонь охватил площадь около 100 квадратных метров.

При этом в горевшем боксе находились два грузовика. Поскольку возникла реальная угроза переноса огня на соседние помещения, пожару была присвоена повышенная степень серьезности.

В 23:05 огонь был погашен.

Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

В ликвидации пожара принимали участие 4 единицы техники и 15 человек личного состава.