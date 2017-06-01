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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Беляевском районе горела СТО и грузовики

Категория: Новости


В Беляевском районе горела СТО и грузовики

По информации ГСЧС, возгорание произошло накануне в 22 часа 20 минут. К моменту прибытия пожарных подразделений огонь охватил площадь около 100 квадратных метров.

При этом в горевшем боксе находились два грузовика. Поскольку возникла реальная угроза переноса огня на соседние помещения, пожару была присвоена повышенная степень серьезности.

В 23:05 огонь был погашен.

Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

В ликвидации пожара принимали участие 4 единицы техники и 15 человек личного состава.



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