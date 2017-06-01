Городские чиновники проверят прибрежные склоны

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Решение о проверке принято на заседании профильной депутатской комиссии.
Цель проверки – выработка механизма защиты склонов от обрушений. Особое внимание должно быть уделено склонам над Чкаловским пляжем, на Даче Ковалевского и Аркадии.
Как было отмечено в ходе заседания, необходимо проверить наличие подпорных стен в местах застройки и так называемых «проблемных точках».
Напомним, что оползни являются одной из главных опасностей, угрожающих одесскому побережью практически со времени основания города.