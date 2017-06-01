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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Городские чиновники проверят прибрежные склоны

Категория: Новости


Городские чиновники проверят прибрежные склоны

Решение о проверке принято на заседании профильной депутатской комиссии.

Цель проверки – выработка механизма защиты склонов от обрушений. Особое внимание должно быть уделено склонам над Чкаловским пляжем, на Даче Ковалевского и Аркадии.

Как было отмечено в ходе заседания, необходимо проверить наличие подпорных стен в местах застройки и так называемых «проблемных точках».

Напомним, что оползни являются одной из главных опасностей, угрожающих одесскому побережью практически со времени основания города.



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