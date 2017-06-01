Медицинская реформа – веление времени

Медучреждениям и врачам надо будет бороться за пациента

Знакомясь с проектами и планами проведения реформирования медицины в Украине, я обратил внимание на то, что все реформаторы стремятся объяснить плохое состояние отрасли тем, что Украина унаследовала ее от бывшего Советского Союза.

Господа, проснитесь, посмотрите правде в глаза, не обвиняйте прежнюю экономическую систему. Если быть объективными, то никто не может отрицать, что тогда медицина действительно была не просто доступной, а бесплатной. Не говоря о доступности лекарств и возможности санаторного лечения. О медицинской коррупции прежде никто даже понятия не имел. А сегодня? Как утверждает бывший министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили, при годовом бюджете министерства 3,3 миллиарда долларов, в сфере медицины в тени ежегодно обращается до 10 миллиардов долларов. Вот вам и бесплатная медицина! За счет теневого гонорара многие врачи приобретают дорогие авто, строят шикарные дома, отдыхают в зарубежных странах. И это при низкой зарплате?

Несмотря на то, что в Украине бюджетом ежегодно увеличиваются расходы на медицину, ее результаты плачевные. Наша страна из-за плохого медицинского обслуживания находится на 127 месте из 133 стран по здоровью и долголетию. Украина занимает первое место в Европе по распространению СПИДА и по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а также по распространению туберкулеза. И это притом, что у нас четвертое место в мире по количеству больничных коек на душу населения – 879 на 100 тысяч населения. А в странах ЕС этот показатель в полтора раза ниже. Всего же у нас насчитывается 300 тысяч больничных коек и 2,4 тысячи больниц. Кроме того, у нас продолжительность госпитализации пациента составляет 11,8 дней, а в странах ЕС этот показатель на три дня меньше. Сегодня наша медицина малоэффективна и ко всему коррумпирована.

Где же выход, что надо предпринять, чтобы отечественная медицина не была такой затратной, а была эффективной? С таким вопросом я обратился к директору департамента здравоохранения облгосадминистрации, заслуженному врачу Украины, доктору медицинских наук, профессору Вячеславу Полясному.

– Наша медицина действительно стала малоэффективной и нуждается в реформировании. Именно поэтому мы в нашей области, как и в целом в Украине, начали внедрять поэтапное реформирование.

– В чем суть реформы?

– В настоящее время система здравоохранения финансируется по принципу: утром дайте деньги, а вечером лечим больных, то есть деньги идут на финансирование самих учреждений, прежде всего не на медицинские технологии, а на коммунальные расходы, на зарплату, на энергоносители и прочее, а на конкретного человека, нуждающегося в лечении, денег не остается. Реформа же направлена на то, чтобы деньги шли в лечебные учреждения по факту качественного лечения пациента. Если больница хорошо пролечила пациента, за это получит деньги. Таким образом, повысится рейтинг конкретной больницы. При этом достигаются сразу две цели: первая, главная – качественное лечение, что позволит привлечь больше пациентов, вторая – больницы, которые не эффективны, должны будут искать себе другие ниши, где они могли бы себя реализовать.

Воплощение реформы в жизнь должно в корне изменить само финансирование медучреждений. Финансироваться должно не койко-место в больнице, а конкретные медицинские услуги. При этом медучреждениям и врачам надо будет бороться за пациента. Зато, в конечном счете, люди получат более качественные услуги, врач получит больше денег, медицинские центры – развитие, стимулируемое конкуренцией, а государство – налоги.

– Сколько в настоящее время действующих мед-учреждений в области, достаточно ли их для нормального обслуживания жителей?

– Всего в Одесской области действует 174 учреждения, оказывающих медицинскую помощь, из них – 79 больниц. Общее количество койко-мест – 16,5 тысяч. Всего работает 7,5 тыс. специалистов и 17 тыс. медицинских сестер. Как видите, у нас огромная армия медработников, которые при хорошей организации могут обеспечить качественное обслуживание пациентов. Главное, как добиться повышения качества работы. Эту задачу и призвана осуществить внедряемая в стране медицинская реформа.

– Как будет организована система медицинского обслуживания в новых условиях?

– Согласно проекту реформирования в стране создается трехступенчатая система медицины. К первичному уровню отнесут фельдшарско-акушерские пункты, амбулатории и поликлиники. Ко второму – различные больницы, к третьему – национальные специализированные медцентры, такие как Охмадет, Центр сердца и другие.

После реформы в системе первичной медицины останутся семейные врачи, терапевты и педиатры. Им национальная служба здоровья будет платить определенную сумму за каждого пациента. Пока что эта сумма составляет 210 гривен за человека. Цена зависит от самих пациентов, за пенсионеров и детей она выше. Предусмотрено, что в следующие годы в бюджете будет выделено больше средств на медицину, тогда и оплата за пациента повысится.

Главная фигура в медицине – семейный врач

Итак, мы установили, что суть реформы направлена на то, чтобы повысить качество медицинских услуг. При этом многое будет зависеть от квалификации врача, его опыта и внимательного отношения к пациенту. От этого, в основном, будет зависеть и то, придут ли к нему пациенты. И в конечном счете, будет зависеть зарплата семейного врача. Чем больше пациентов, тем больше с ними придет денег, выделенных из бюджета. Правда, пока установлено ограничение пациентов, не больше двух тысяч человек. А это значит, что семейный врач в месяц может заработать не более 30 тысяч гривен. Только не обольщайтесь суммой. Дело в том, что при этом все расходы на содержание рабочего места семейный врач должен будет оплачивать из этого бюджета. Кроме того, оплата медсестры, коммунальные услуги, аренда тоже за его счет.

Вот почему семейные врачи должны заботиться о привлечении большего количества пациентов и заключить с ними договор на обслуживание. Но нам, потенциальным клиентам, тоже надо подумать, какому врачу отдать предпочтение. Как правило, у большинства уже есть свои врачи, у которых они лечатся, с ними они, очевидно, и заключат договор. Его можно заключить в любое время, но Минздрав рекомендует это не откладывать надолго: от этого зависит и ваше обслуживание, и планы самого врача. Может случиться так, что вы упустите время, а затем, когда надумаете заключить договор, у избранного вами врача уже не окажется свободного места.

Как видим, в новых условиях каждый из нас будет «привязан» к своему семейному врачу. А как быть в том случае, когда вы находитесь в другом месте и там заболели? В таком случае каждый врач должен оказывать экстренную медицинскую помощь любому пациенту. Это предусмотрено в проекте правил предоставления первичной медпомощи. Так что, когда возникла необходимость в оказании медпомощи, обращайтесь в любое медицинское учреждение, и вам обязаны оказать помощь.

Медицинская реформа в Украине рассчитана на три года. За это время должны быть решены все организационные и финансовые вопросы, а жители страны должны оценить качество новых услуг.

Однако сегодня в этом деле многое еще не доработано и нет полной ясности. Особенно это касается обслуживания сельского населения. Поскольку в селах не хватает пациентов, а от их количества будет зависеть финансирование, небольшим сельским больницам трудно будет выживать.

Директор департамента обл-здрава Вячеслав Полясный, отвечая на вопрос, как улучшить медицинское обслуживание в сельской местности, подчеркнул, что решение этой проблемы тоже предусмотрено в реформе.

В нашем регионе немало сел, где есть больницы на 10-15 коек. Врач здесь бывает в лучшем случае раз в неделю. В остальное время в больнице остаются медсестры, санитарки и охранник. Рассчитывать на профессиональную помощь не приходится. Поэтому люди стремятся попасть на лечение в районную или областную больницу. Чтобы не допустить массового закрытия сельских больниц, Минздрав предложил либо дофинансировать их громадами, либо объединить такие больницы в госпитальные округа.

В Одесской области планируется создать 9 госпитальных округов. При их создании учитывается не территориальный принцип, а главное – насколько они отвечают интересам населения, доступность к ним пациентов с учетом маршрутов. Медицинские учреждения районного уровня работают и будут работать. Их структура будет оптимизирована и перестроена в соответствии с районной потребностью в медицинских услугах.

Вячеслав Алексеевич обратил внимание на новшество в организации медицинского обслуживания, что внедряется в нашей области – введение дистанционных консультаций с использованием видеосвязи. Благодаря этому теперь пациент, находясь в кабинете врача или в районной больнице, сможет получить консультацию ведущих специалистов. Для этого будет создан диспетчерский консультационный центр, где круглосуточно будут находиться дежурные высококвалифицированные врачи. Это позволит повысить качество предоставления медицинской помощи всем жителям области, независимо от того, проживают они в городе или в районе.