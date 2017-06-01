Смерть ей к лицу

Название оскароносного фильма 90-х годов каждый раз приходит на ум при взгляде на унылый лик исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, невольно навевающий мысли о бренности всего сущего и неизбежном конце.

Опять же, в этой связи вспоминается и совершенно справедливое высказывание незабвенной Фаины Георгиевны Раневской, гениальной актрисы и известного острослова: «Грустной ж…пой радостно не пукнешь!».

Справедливости ради стоит отметить, что простому украинцу нет никакого дела до выражения лица чиновницы, главное, чтобы ответственно исполняла свои служебные обязанности! И всё же, памятуя сентенцию «Дух лепит форму», начинаешь опасаться за здоровье нации, вверенное столь унылым формам. Я думаю, во всей Украине не сыскать человека, который искренне верил бы в успех начатой Ульяной Супрун медицинской реформы.

И Супрун не разочаровывает – регулярно подкрепляет упадочнические настроения населения в ожидании большого медицинского эксперимента, где нам отведена роль подопытных. Вот и накануне в Киеве под стенами парламента произошла очень «жизнеутверждающая» акция – флэшмоб в поддержку рассмотрения в Верховной Раде Украины законопроектов, закладывающих основы медицинской реформы. Интуитивно почувствовав дыхание тлена в образе своей заказчицы, активисты назвали свою акцию «Час смерти». Лежат мальчики и девочки прямо на брусчатке перед Радой, укрывшись белыми простынками. Помните, как у златоуста нашего –киевского мэра Владимира Кличко: «Привыкают, значит, к земле!» (кто из читателей не в курсе – киевский градоначальник намеревался сказать «…к зиме!»)

Эта «живая» инсталляция должна была проиллюстрировать смерть людей от болезней. Одна из участниц, нарушая весь похоронный антураж, со свойственным нежному возрасту задором тарахтела: «Каждый час в Украине от различных болезней умирают 67 человек. Если не будет принята медицинская реформа, эти смерти будут продолжаться. Нужно, чтобы ВР внесла на рассмотрение и проголосовала за законопроекты, которые регулируют, сколько финансов получит медицина от государства, кто будет получать бесплатные услуги».

Немногочисленную по числу участников и убогую по сценарию акцию вышла поддержать сама Ульяна Супрун. На фоне массовки под белыми простынками она смотрелась очень органично, не хватало только косы и какого-нибудь темного плаща с капюшоном.

И даже грима никакого не понадобилось, все очень погребально вышло. Чиновница мастерски запугивала – говорила, если в четверг, 8 июня, медицинскую реформу в виде двух законов не примут, то «закроется окно возможностей». Где расположено это окно, и кто его открывает – не объясняла. Но намекнула, что может в знак протеста против провала её видения оздоровления нации уехать обратно в Оклахому. Или в Миннесоту. Как мы все переживём такую потерю?..

В этой акции и заключается, на самом деле, вся суть медицинской реформы американской волонтерши Ульяны Супрун. Надо укрыться простыней и медленно ползти в направлении кладбища. Ключевое слово «медленно». Чтобы не создавать панику. Да, правильно, как в старом анекдоте. А что еще остается делать подопытному украинцу?

В Конституции Украины, правда, написано, что все граждане имеют право на бесплатную и качественную медицину и доступные лекарства. Так вот – по мнению Супрун – не за то стоял майдан. Главное, не «советское медицинское обслуживание, которое давно себя исчерпало», а система из трех цветов. Всем пациентам будет присвоена категория. По зеленой карточке вы можете бесплатно получить ватку и зеленку, по синей – направление на освидетельствование к патологоанатому, а красная – это счет за бесплатные услуги.

Уважаемый читатель напрасно улыбается! В этой шутке – только лишь небольшая доля шутки! Ульяна Супрун не скрывает деталей своей реформы. Вот как она описывает некоторые нововведения в области здравоохранения, которые призваны, по задумке Супрун, оздоровить каждого из нас (интервью и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун на сайте «Украинская правда. Жизнь»).

«В Минздраве разработали концепцию реформирования отрасли до 2020 года, которая включает создание госпитальных округов, предоставление больницам большей автономии, создание электронного реестра пациентов».

Что означают пресловутые 210 грн в год на пациента?

«Пациент выбирает врача, а за медицинские услуги платит государство. 210 грн – это государственный тариф, который предусматривает ГОДОВОЕ !!! обслуживание одного пациента. Такой тариф позволяет обеспечить врача и финансово стимулировать уход за всеми пациентами, с которыми заключен договор».

Скажите, пожалуйста, почему система Семашко (советская система здравоохранения) вас не устраивает? Объясните, чем она плоха?

«Эта модель не сосредоточена на собственном пациенте, а направлена на содержание большого количества медучреждений, слабо учитывает реальные потребности.

По количеству койкомест мы уверенно лидируем в Европе, уступаем только Беларуси. По моему глубокому убеждению, пациенты в лечебных учреждениях должны не занимать койкоместа, а получать надлежащее лечение. А именно на него денег уже не хватает.Еще одним недостатком является нерациональное использование рабочего времени врачей.

Но не будем говорить об абстрактных вещах! Ярким примером достижений системы Семашко, упоминание о котором бросает в холодный пот каждого украинца, есть поликлиника, какая она есть сейчас – километровые очереди в поликлиниках и осознание потраченного времени».

Какая рейтинговая система существует для оценки деятельности врача? Если ее не существует, планируется ли ее создание?

«Как ни странно, но принцип «сарафанного радио» очень жизнеспособный. Ведь сейчас им пользуются многие пациенты, когда знакомые, родные делятся информацией о хороших специалистах.

На частном рынке существует много сайтов с рейтингами врачей, где можно найти исчерпывающую информацию о каждом специалисте, а также отзывы пациентов. Со временем появятся подобные сервисы с информацией о семейных врачах».

«В январе будет утвержден стандарт, где будет четко прописано, что входит в стандарт помощи, который обеспечивается государственными тарифами. Информация будет доступна в интернете. Каждый пациент сможет ознакомиться самостоятельно».

То есть любая бабушка или дедушка, прямо не выходя из родной хаты, в интернете сможет контролировать, соответствуют ли стандарту Супрун оказываемые медицинские услуги. Как вам такой уровень медицинских услуг?

Что такое госпитальные округа?

«В Украине намерены создать госпитальные округа в пределах каждой области для лучшего управления медицинской инфраструктурой.

В каждом круге должна быть, по крайней мере, одна больница интенсивного лечения (первого или второго уровня). Располагаться она будет по принципу «золотого часа»: так, чтобы из любой точки округа до нее можно было добраться не более чем за 60 минут».

А разве неизвестно, что, например, из некоторых сёл граничных районов Одесской области до областного центра нужно добираться, как минимум, три часа. Зачем же нужно упразднять районные больницы?

У меня есть догадка – смысл новой нарезки «госпитальных округов» заключается в максимальном сокращении количества клиник в областях, видимо, чтобы развивать в пациентах страсть к туризму. Согласитесь, бабушка из села в Житомирской области миллион раз подумает, сколько ей будет стоить денег и времени вызвать «скорую», которая доставит ее в госпиталь в Бердичев.

Меня всегда занимал вопрос о том, как «безвиз» в сочетании с «безгрошем» может стать базовой составляющей национальной идеи. Оказывается, что при новой системе здравоохранения внутренний туризм по маршруту «до госпиталя и обратно» создаст новую национальную идею – как не «отдать концы» в «скорой» на наших дорогах, вернее, при отсутствии оных!

И что бедному украинцу в такой ситуации делать? Неужели всем завернуться в прохладную простыню и любоваться на жизнерадостную фотографию Ульяны Супрун? И не говорите, что на этом лице отражается вся стосорокатысячелетняя история Украины. Посмотрела бы я на ваше выражение лица, если бы вам пришлось придумывать, как отправить «в последний путь» целый народ...