Клубника созрела, опасайтесь нитратов

Вот уже месяц, как на прилавках рынков и магазинов появилась клубника. Это самая ранняя ягода. Но та, что вы покупали две – три недели назад, это клубника, выращенная в теплицах. Она, естественно, дорогая, да и вкусу не та, которую мы знаем, к тому же тепличная клубника, как правило, перекормлена удобрениями. А это значит, что можно иметь неприятности с желудком.

Конечно же, трудно устоять перед свежей клубникой после зимнего дефицита в витаминах. Но наш рынок с конца весны поставляет в торговую сеть конвейером овощи и фрукты. Так что до зимы можно насытить организм всеми природными витаминами.

К слову, Украина занимает седьмое место в Европе по производству клубники. Крестьяне ежегодно собирают 65 – 75 тысяч тонн этой ягоды. На прилавках Одессы в основном реализуют клубнику, выращенную в открытом грунте. Присмотритесь к ягодам очень внимательно и обязательно найдете отличие ягод по размеру, цвету и запаху. Но как выбрать ее без вреда для здоровья?

Выбирая клубнику, прежде всего, обратите внимание на ее запах. У спелой ягоды он должен быть сильным, специфическим. Если запах невнятный, это значить, что она недозревшая. А если аромат вообще не ощущается, следовательно, ягода выращена с избытком нитратов. Такую ягоду лучше не покупайте, если не хотите стать клиентов врача.

Определившись с запахом клубники, оценивайте ее по цвету. Качественная ягода должна иметь ярко - красный цвет. Если ягоды имеют темно бордовый цвет. Это свидетельствует о том, что они перезрели, или их «подкрасили». Обратите внимание на кончик ягоды, если он белый, признак того, что она не созрел и будет кислой.

Размер клубники тоже имеет значение на ее качество. Причем размер прямой зависимости не имеет при определении ее вкуса.

Как у крупных ягод, так и мелких может присутствовать избыток нитратов. Хотя кое – кто считает, что крупные ягоды выросли при избытке азотных удобрений. Это не так. Все зависит от того, как интенсивно растения поливали и подкармливали минеральными удобрениями. И все же специалисты советую не гоняться за крупными ягодами – высокая вероятность, что такую клубнику накачали водой.

Выбирая клубнику, обязательно обращайте внимание на ее хвостик. Листочки на нем должны быть зелеными и мясистыми. Если такие ягоды вам попались, вам повезло, эта клубника поступила на прилавок прямо с грядки, свежая. Если хвостики пожухлые, это признак того, что ягоду собрали давно. Если между листочками и ягодой есть расстояние, будьте уверены, что такая ягода будет сладкой. Если же листочки плотно прилегают к ягоде – признак того, что ягода с кислинкой. Специалисты советуют, не покупайте клубнику без хвостика – она быстро портится. Обратите внимание и на семечки ягоды. Если они выпуклые, признак того, что клубника еще е созрела. Если они расположены в углублениях и далеко друг от друга, то это означает, что ягода полностью созрела.