Ученые предлагают перспективу

Недалеко за городской чертой Херсона, если ехать в сторону Каховки, расположен своего рода научный городок. Здесь разместились административное здание, научные отделы Украинского научно исследовательского института орошаемого земледелия. В 2014 его коллектив отметил 125-летие со дня его организации. Начинал свою деятельность будущий институт с опытного поля. Затем на его базе организовали опытную станцию, которая разрабатывала рекомендации по агротехнике сельскохозяйственных культур. А когда стране нужен был собственный хлопок, на Юге Украины начали выращивать эту культуру. Чтобы грамотно разработать технологию хлопчатника, потребовалось специальное научно–исследовательское учреждение. Так опытное поле стало институтом хлопководства.

Прошли годы и выращивание хлопка в Украине стало нерентабельным, его в достаточном количестве, с меньшими затратами производили среднеазиатские республики А в это время на Украине интенсивно начали развивать орошаемое земледелие, чтобы республика стала гарантированным производителем продуктов растениеводства, не зависимо от погоды. А для этого потребовался научный центр для разработки эффективного орошаемого земледелия. И снова выбор пал на институт хлопководства. Его перепрофилировали в научно – исследовательский институт орошаемого земледелия. В этом статусе он работает и в настоящее время.

УКРНИИОЗ, кроме разработки рекомендаций применения орошения всех сельскохозяйственных культур, ведет большую селекционную работу. Его научные сотрудники вывели десятки новых сортов зерновых, овощных и кормовых культур.

Как сообщила директор института орошаемого земледелия, член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Раиса Вожегова, селекционеры института много лет работают над тем, чтобы создавать высокоурожайные сорта озимой пшеницы, которая давала бы высокие урожаи не только при орошении, но и без полива.

Недавно в институте проходил день поля, куда собрались представители с многих областей Украины. Директор института, демонстрируя поле озимой пшеницы, подчеркнула, что их сорта отзывчивые, не только на высокий агрофон, внесения в почву удобрений, но они еще и жизнестойкие.

- В нынешнем году природа в нашем регионе распорядилась так, что наши поля под озимой пшеницей зимой находились 35 дней под слоем льда, а зимой еще 8 дней – под водой. Ее с участка даже откачивать приходилось, - рассказывает Раиса Вожегова. Но жизнестойкость пшеницы оказалась такова, что все капризы стихии она пережила на удивление успешно, оправдав усилия селекционеров.

Селекционеры института демонстрировали гостям участки озимой пшеницы, которая дает по 100- 110 центнеров зерна с гектара. Это будущее нашего земледелия. В настоящее время средняя урожайность озимой пшеницы в более чем в два раза ниже. Широкое внедрение в производство новых сортов зерновых культур и применение рекомендаций ученых по агротехники, позволит в разы увеличит производство зерновых и других культур. Значительно повысит отечественный экспортный потенциал. Ведь в мире с каждым годом увеличивается спрос на зерно. К сожалению, в Украине земля пока используется непродуктивно. И в этом нашим земледельцам стоит равняться, скажем, на бельгийских крестьян, которые при наличии 844 тысячи гектаров земли, кормят 44 миллионов человек. А у нас угодья занимают более 42 миллионов гектаров и их отдача в 5 раз ниже чем в Бельгии.