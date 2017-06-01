В связи с большим количеством желающих оформить загранпаспорт, в Одессе создадут три дополнительных центра по предоставлению административных услуг. Такое решение приняли депутаты Одесского городского совета сегодня в ходе сессии.

По словам депутата Татьяны Плаксий, ажиотаж связан с подписанием соглашение о безвизовом режиме. Запись в городские центры админуслуг производится аж на сентябрь.

- Люди становятся в живые очереди в надежде, что кто-то по записи не придет, устраивают ночные дежурства, - отметила депутат. – Три дополнительных центра помогут ускорить процесс получения паспорта.