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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Одессе создадут три дополнительных центра по предоставлению административных услуг

Категория: Новости

В Одессе создадут три дополнительных центра по предоставлению административных услуг

В связи с большим количеством желающих оформить загранпаспорт, в Одессе создадут три дополнительных центра по предоставлению административных услуг. Такое решение приняли депутаты Одесского городского совета сегодня в ходе сессии.

По словам депутата Татьяны Плаксий, ажиотаж связан с подписанием соглашение о безвизовом режиме. Запись в городские центры админуслуг производится аж на сентябрь.

- Люди становятся в живые очереди в надежде, что кто-то по записи не придет, устраивают ночные дежурства, - отметила депутат. – Три дополнительных центра помогут ускорить процесс получения паспорта.



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