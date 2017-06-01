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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

За прошедшие сутки в Белгород-Днестровском районе произошло два пожара в экосистемах

Категория: Новости

За прошедшие сутки в Белгород-Днестровском районе произошло два пожара в экосистемах. Об этом говорится в оперативной сводке ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. Площадь пожаров на открытой местности составила 1,55 га.

Также спасатели предупреждают, что сегодня, 14 июня, в Одесской области преобладает чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. В ГСЧС призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать пожары в экосистемах.



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