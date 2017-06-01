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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Таксист ударил ножом пассажира за то, что тот был недоволен скоростью

Категория: Новости

В полиции рассказали, что таксист ударил ножом пассажира за то, что тот был недоволен скоростью и отказался оплачивать поездку. Отметим, таксист был ранее судим. 

Водитель выхватил из кармана шорт нож и нанес своему пассажиру 4 ранения, одно из которых – в сердце.

Затем таксист бросил раненого и попытался скрыться. Но его вычислили по номерам машины: заказ такси был сделан через мобильное приложение.

Полиция задержала водителя. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Нерубайского.
Пассажира он забрал на улице Керченской и должен был доставить на Головковскую, где и произошел конфликт.

По информации СМИ, 34-летний пассажир был недоволен тем, что водитель слишком медленно ехал по пустым ночным улицам города. Он отказался оплачивать поездку — это и стало поводом для драки, переросшей в поножовщину.

Сейчас пострадавший находится в бессознательном состоянии, врачи борются за его жизнь.
В отношении таксиста открыто сразу два уголовных дела: "законченное покушение на преступление" и "умышленное убийство".



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