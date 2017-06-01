«Чёрный список» музыкантов и групп, которым планируют сорвать концерт

Одесский уличный активист и праворадикал Сергей Стерненко опубликовал список музыкальных исполнителей, выступления которых в Одессе местные националисты будут блокировать.

Он написал у себя в Facebook, что речь идёт как о ближайших концертах, так и о запланированных на осень этого года.

Всего в «чёрный список» пока входят 10 следующих музыкантов и групп: группа «Время и стекло» (выступление планируется 16 июня в клубе Ibiza), Dj Smash (17 июня, Ibiza), группа «Победа» (17 июня, клуб «Пляжник»), рэпер Баста (18 июня, Ibiza), группа «Грибы» (27 июня, Ibiza), МС «Антоха» (1 июля, клуб Agharti), группа «Каспийский груз» (15 июля, клуб Bono), проект Mozgi (16 июля, Ibiza), поэтесса Ах-Астахова (12 августа, Зелёный театр) и музыкант Сергей Бабкин (17 октября, театр Музкомедии). Все эти исполнители не должны, по словам Стерненко, выступать в Одессе, так как давали концерты в России или каким–то образом скомпрометировали себя поездками в РФ и Крым.

Отметим, что представленная в списке праворадикалов группа «Победа» является одесским музыкальным коллективом, солист которой Андрей Архангельский около десяти лет работал журналистом в Одессе. Претензия Стерненко к нему — неоднократное посещение Москвы. Добавим, что «Победа» периодически выступает в городе с кавер-версиями песен группы «Ленинград» и её лидера Сергея Шнурова.