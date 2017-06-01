Реконструкцию Греческого парка планируют завершить в 2018 году. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Он рассказал, что в настоящее время на территории парка активно ведутся строительные работы. Причем их объем гораздо больше, чем в недавно открытом Стамбульском парке.

- Дело в том, что верхняя и средняя террасы, как показали обследования, достаточно активные, они двигаются. Особенно это видно в районе Воронцовской арки и Воронцовского дворца, - сказал городской голова. - Сегодня потрачены более полумиллиона долларов, компания, которая помогает строить парк, вдавливает сваи, укрепляет склоны.

Геннадий Труханов отметил, что открытие Греческого парка может состояться в следующем году.

- Мы хотим уложиться, чтобы завершить работы к следующему Дню города (в 2018 году), - поделился мэр. - Может быть, открытие состоится в два этапа: часть откроем к курортному сезону, а часть ко Дню города.