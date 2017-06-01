Новый депутат горсовета хочет переименовать Нью-Йорк, Париж и Пекин.

Сегодня на сессии горсовета было объявлено о кадровой ротации. Вместо Саши Боровика, лишенного Президентом украинского гражданства мандат получил следующий по списку «БПП» в горсовет Сергей Голдаков.

Который, по имеющейся информации, является членом высшего совета Интернет-партии Украины.

Отметим, что, принимая присягу, он не только клятвенно пообещал никоглда не использщовать депутатский мандат в личных целях, но и работать так, «…чтобы число городов, названных в честь Одессы, множились. «В мире двенадцать городов названы в честь Одессы. И я хочу, чтобы этот процесс продолжался и в их числе со временем оказались такие города, Как Нью-Йорк, Париж, Пекин и другие!»

Что ж, по крайней мере, Нью-Йорк и Париж в своей истории уже меняли названия. Правда, только один раз. Нью-Йорк изначально назывался Новый Амстердам, а Париж- Лютецией. Правда, в обоих случаях смена названий была следствием не восхищения, а внешнего завоевания.