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  • Дата: Вчера, 17:51
Вчера, 17:51

Водоснабжение жителей поселка Котовского восстановлено

Категория: Новости


Об этом сообщил нашему корреспонденту первый вице-мэр Анатолий Орловский.

При этом он подтвердил, что длительность ремонтных работ связана с тем, что ЧС подобной поломкой сотрудники «Инфоксводоканала» не сталкивались за все годы независимости Украины.

«Прорыв произошел в водоводе диаметром 1200 миллиметров, причем труба находилась на глубине шесть метров.

Поэтому пришлось «зарыться в землю» более, чем на семь метров.

Кроме того, по словам ремонтников, им пришлось вывести почти 500 кубических метров грунта.

Напомним, что авария произошла еще 11 июня, после чего в течение почти двух суток жители около двухсот многоквартирных домов оставались без централизованного водоснабжения. И были вынуждены пользоваться привозной водой, которую им привозили специальные машины.

 

 



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