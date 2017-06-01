Водоснабжение жителей поселка Котовского восстановлено

Об этом сообщил нашему корреспонденту первый вице-мэр Анатолий Орловский.

При этом он подтвердил, что длительность ремонтных работ связана с тем, что ЧС подобной поломкой сотрудники «Инфоксводоканала» не сталкивались за все годы независимости Украины.

«Прорыв произошел в водоводе диаметром 1200 миллиметров, причем труба находилась на глубине шесть метров.

Поэтому пришлось «зарыться в землю» более, чем на семь метров.

Кроме того, по словам ремонтников, им пришлось вывести почти 500 кубических метров грунта.

Напомним, что авария произошла еще 11 июня, после чего в течение почти двух суток жители около двухсот многоквартирных домов оставались без централизованного водоснабжения. И были вынуждены пользоваться привозной водой, которую им привозили специальные машины.