Вопрос о том, кто будет достраивать жилой комплекс «Золотой Берег» на 16 станции Большого Фонтана, наконец решен

Депутаты городского совета приняли решение передать 10-летний недострой на 16 станции Большого Фонтана кооперативу «Морской-1».

Как рассказал руководитель земельной комиссии горсовета Олег Брындак, все документы у кооператива для землеотвода в порядке.

Поэтому никаких оснований для другого решения не было.

С ним согласился и городской голова Геннадий Труханов .При этом предупредил, что городские власти будт следить за тем, чтобы новый застройщик выполнял взятые на себя обязательства.

По словам мэра, «…Одесса - единственный город в Украине, где за три года смогли обеспечить достройку десяти многоквартирных «недостроев». А еще по двум адресам работы уже находятся на завершающей стадии!»

Отметим, что застройщики «Золотого Берега в отношении передачи комплекса кооперативу «Морской» разделились. Одни поддерживали эту идею, другие – категорически против.