Пьяный водитель сбил двух школьниц

Подольскими полицейскими постоянно проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление граждан, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. С начала года составлено пятьдесят пять административных протоколов по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Из них четыре человека привлекались за это правонарушение во второй раз. Двенадцать правонарушителей уже получили решение суда: на них наложен штраф в размере шестисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на один год.

«К сожалению, некоторые граждане игнорируют требования действующего законодательства и управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, что становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Подтверждением стало последнее ДТП, в результате которого пострадала 10-летняя девочка. 13 июня в 19:30 несовершеннолетняя вместе с подружкой ехала на велосипеде по ул. Новаторов в г. Подольске, когда водитель автомобиля УАЗ-469 сбил велосипед. Девочка, сидевшая на багажнике, получила тяжелые травмы, и сейчас находится на лечении в Одесской областной больнице. Медицинское обследование показало наличие алкогольного опьянения водителя».

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Транспортные средства находятся на штрафплощадке.

Полицейские обращаются к водителям: не пренебрегайте правилами дорожного движения! Не садитесь за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо под действием сильнодействующих лекарственных средств, которые снижают внимание и скорость реакции и могут стать причиной ДТП. Граждан, которые стали свидетелями того, что нетрезвый гражданин садится за руль, просим сообщать об этом в полицию.