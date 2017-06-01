Почти 50 миллионов гривен одесские правонарушители должны налоговикам

В январе-мае нынешнего года следователи Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Одесской области приняли 81 уголовное производство.

Как сообщили в отделе коммуникаций управления, 63 производства из этого числа было зарегистрировано непосредственно следователями фискальной службы региона.

«За указанный период следователями были завершены досудебные расследования по 53 уголовным производствам, из которых 7 направлены в суд с обвинительным актом. В суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности направлены 18 уголовных производств, в том числе 12 в связи с возмещением причинённых государству убытков», — отчитались в ГФС.

Как подчёркивают налоговики, сумма убытков по всем уголовным производствам превысила 52 миллиона гривен (в бюджет возвращены около 47 миллионов). Также правоохранители с целью возмещения убытков наложили арест на имущество по всем уголовным материалам на сумму в 23 миллиона гривен.