В Одессе обновят троллейбусы

Повышение тарифов на услуги частных автобусных перевозчиков в Одессе неизбежно. Об этом в ходе брифинга заявил городской голова Геннадий Труханов. По его словам, улучшение техническое состояние автобусных парков требует повышения цен за проезд. Вместе с тем, цена проезда должна быть обоснована, поэтому, когда будет приниматься решение об изменении тарифов, городской совет намерен вынести этот вопрос на публичное обсуждение.

«Мы сдерживаем ситуацию, чтобы это не было бременем, не несло нагрузку на бюджет одесситов, на семейный бюджет и так далее, но если такое и будет происходить, я вас уверяю, мы заинтересованы больше, чем вы, чтобы это предать огласке, чтобы это обсудить, потому что это не наша инициатива, это инициатива частных перевозчиков», - отметил Генадий Труханов.

Параллельно город намерен обеспечить одесситов доступным и качествен транспортом, которым может быть городской электротранспорт. Уже до конца года троллейбусный парк КП "Горэлектротранс" пополнится 47 новыми троллейбусами, приобретенным за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития. Это позволит 70% обновить городской электротранспорт. Кроме того, коммунальное предприятие ежемесячно выпускает по одному трамвая собственного производства по цене в три раза дешевле аналогичного покупного вагона.

«Мы не сидим сложа руки, мы понимаем сегодня, если что-то произойдет, мы должны быть готовы к тому, чтобы иметь качественный транспорт», - отметил Геннадий Труханов.

Кроме того, город планируется создать собственное автобусное предприятие. По словам городского головы, такая возможность была у города и ранее, однако, заинтересованные лица тормозили возможность развития городского транспорта, очевидно для того, чтобы отдавать привилегии частным перевозчикам.

«Автобусы в рамках городской программы не развивались. Мы планируем, чтобы в перспективе появились низкопольные автобусы, в рамках доступной среды для инвалидов, которые дадут возможность ездить Уверены, что это будет конкурентоспособное предприятие, мы сможем выигрывать тендеры», - заверил Геннадий Труханов.

Напомним, что мэр Стамбула пообещал подарить Одессе 30 автобусов. По словам Геннадия Труханова, это не решит проблему в целом, но позволит дать старт развитию автобусного предприятия.