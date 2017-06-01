В Одессе катастрофически растет уровень преступности

В прошлом году уровень преступности в Одессе достиг масштабов 1995 года.

Об этом сообщает Управления статистики в Одесской области.

По данным ведомства, в 2016 году в регионе были зафиксированы 34 тыс. 650 преступлений. В 2012 их было 24 тыс. 470, а в 1995 году – 34 тыс. 130 преступлений.

При этом, по данным прокуратуры Одесской области, в течение января—апреля текущего года было совершено 14 тыс. уголовных преступлений. Из общего числа зафиксированных правоохранительными органами уголовных проявлений 44,8% — тяжкие и особо тяжкие.

В общем количестве преступлений 64,7% составляли преступления против собственности, 8,2% — против жизни и здоровья человека, 5,0% — против безопасности движения и эксплуатации транспорта, 4,0% — преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, 4,4% — преступления против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединений граждан, 3,7% — преступления в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг.