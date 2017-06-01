В Одесской области рецидивист обокрал дом

В Раздельнянском районе Одесской области 32-летний рецидивист обокрал дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области.

Мужчина забрался частный дом 29-летней девушки и украл планшет, два мобильных телефона, золотые серьги и деньги. Своими действиями он нанес ущерб в размере 8 тысяч гривен. Правоохранители разоблачили домушника и установили его личность всего за несколько часов.

В полиции отметили, что задержанный уже имел две судимости: за убийство и кражу. В полиции также отметили, что мужчина живет в поселке Лиманское, не работает. У него дома правоохранители нашли не только похищенные вещи, но и 17 патронов калибра 5,45 мм.

Сейчас злоумышленник, согласно выбранной мере пресечения, содержится под стражей. Открыты уголовные производства по части 3 стратьи 185 (кража) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.