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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

На Куликовом поле тушили пожар

Категория: Новости

На Куликовом поле тушили пожар

Сегодня утром  на Куликовом поле загорелись диспетчерский пункт КП «Одесгорэлектротранс» и билетная касса. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания. Павильоны, в которых находились  диспетчерская КП «Одесгоэлектротранс» и билетная касса, практически полностью выгорели. Движение трамваев, следующих по маршруту в районе Куликова поля, из-за ЧП не остановлено. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.



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