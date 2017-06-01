На Куликовом поле тушили пожар

Сегодня утром на Куликовом поле загорелись диспетчерский пункт КП «Одесгорэлектротранс» и билетная касса. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания. Павильоны, в которых находились диспетчерская КП «Одесгоэлектротранс» и билетная касса, практически полностью выгорели. Движение трамваев, следующих по маршруту в районе Куликова поля, из-за ЧП не остановлено. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.