Глеб Милютин: за пять месяцев местные бюджеты Одесчины пополнились почти на 4 миллиарда гривен

«В 2017 году удалось обеспечить существенное увеличение поступлений в местные бюджеты. Лидерами поступлений в местные бюджеты являются налог на доходы физических лиц, плата за землю и единый налог. Стабильное выполнение прогнозных показателей обеспечивается благодаря добросовестности и сознательному отношению бизнеса к уплате налогов»,

- подчеркнул руководитель Главного управления ГФС в Одесской области.За первые пять месяцев текущего года в местные бюджеты Одесской области направлено 3,9 млрд.грн. налогов.Этот показатель больше прошлогоднего на 31% или на 920 млн.грн.За январь-май 2017 года в местные бюджеты направлено 2,1 млрд.грн. налога на доходы физических лиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 681 млн.грн. или на 42%.Налоговые поступления от платы за землю составляют 729 млн.грн. По сравнению с прошлым годом уровень уплаты возрос на 120 млн.грн. или на 20 %.От субъектов малого и среднего предпринимательства поступило 589 млн.грн. единого налога, что на 184 млн.грн. или на 46% больше, чем за январь-май прошлого года.