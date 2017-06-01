Медиа эксперты обсудили вопросы и механизмы решения проблем безопасности украинских журналистов

В Одессе состоялась тематическая дискуссия на тему - «Безопасность журналистов: текущие выводы и европейские стандарты ». В конференции приняли участие известные одесские, украинские и европейские медиа эксперты.

К сожалению, за все годы независимости Украины ни одно дело по убийству журналистов не было раскрыто. Давайте вспомним громкое убийство главного редактора газеты «Вечерняя Одесса» Бориса Деревянко, застреленного в 97 году , прошло столько лет , а убийцы по прежнему не найдены. Это очень грустная статистика. Такая безнаказанность приводит к еще большим нападкам на представителей СМИ

- подчеркнул председатель Одесской областной организации НСЖУ, Юрий Работин

По словам экспертов, за последний год в Украине ужесточилось законодательство в отношении преступлений направленных против журналистов, их профессиональной деятельности.

Если раньше действовала только 171 статья, то сейчас есть 10 статей уголовного кодекса , которые направлены на защиту прав журналистов и наказания за нарушение этих прав . Сегодня я был на открытии семинара в Одесской Юридической академии, и там выступали представители нацполиции , которые рассказали о том, сейчас в Одессе фиксируются все случаи препятствия журналистской деятельности и прочие нарушения связанные с проф деятельностью представителей СМИ. Пока , к сожалению , плохо ведется расследования преступлений , но , по крайней мере , их теперь фиксируют, чего не было раньше. К примеру, в 2014 году все 9 дел было направлено в суд, а в 2016 – 31 дело направлено в суд. Что касается преступлений , совершенных в отношении журналистов , то в 2013 году их было - 569, а в 2016 – 201 случай.

-отметил секретарь Совета по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова при Администрации Президента Украины , Александр Бухтатый.

Медиа эксперты акцентируют внимание на том, что журналисты должны знать свои правы, быть юридически подкованы , чтобы оперировать буквой закона в тех или иных ситуациях , связанных с препятствием их профессиональной деятельности .