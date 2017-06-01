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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Медиа эксперты обсудили вопросы и механизмы решения проблем безопасности украинских журналистов

Категория: Новости


Медиа эксперты обсудили вопросы и механизмы решения проблем безопасности украинских журналистов

В Одессе состоялась тематическая дискуссия на тему  -  «Безопасность журналистов: текущие выводы  и европейские стандарты ». В  конференции приняли участие известные одесские, украинские и европейские  медиа эксперты.

К сожалению, за все годы независимости Украины ни одно дело по убийству журналистов не было раскрыто. Давайте вспомним громкое убийство главного редактора газеты «Вечерняя Одесса» Бориса Деревянко, застреленного в 97 году , прошло столько лет , а убийцы по прежнему не найдены. Это очень грустная статистика. Такая безнаказанность приводит к еще большим нападкам на представителей СМИ
- подчеркнул председатель Одесской областной организации НСЖУ, Юрий Работин

По словам  экспертов, за последний год в Украине ужесточилось  законодательство  в отношении преступлений направленных против журналистов, их профессиональной деятельности.

Медиа эксперты обсудили вопросы и механизмы решения проблем безопасности украинских журналистов

Если раньше действовала только 171 статья, то сейчас есть 10 статей уголовного кодекса , которые направлены на защиту прав журналистов и наказания за нарушение этих прав .  Сегодня я был на открытии семинара  в Одесской Юридической академии,  и там выступали представители нацполиции , которые рассказали о том, сейчас в Одессе фиксируются все случаи препятствия журналистской деятельности и прочие нарушения связанные с проф деятельностью представителей СМИ. Пока  ,  к сожалению , плохо ведется расследования преступлений , но , по крайней мере , их теперь фиксируют, чего не было раньше. К примеру, в 2014 году все 9 дел было направлено в суд, а в 2016 – 31 дело  направлено в суд. Что касается преступлений , совершенных в отношении журналистов , то  в 2013 году их было  - 569, а в 2016 – 201  случай.
-отметил секретарь Совета по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова  при Администрации Президента Украины , Александр Бухтатый.

Медиа эксперты обсудили вопросы и механизмы решения проблем безопасности украинских журналистов

Медиа эксперты акцентируют внимание на том, что журналисты должны знать свои правы, быть юридически подкованы , чтобы оперировать буквой закона в тех или иных ситуациях , связанных с препятствием их профессиональной деятельности .

 

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Медиа эксперты обсудили вопросы и механизмы решения проблем безопасности украинских журналистов
Медиа эксперты обсудили вопросы и механизмы решения проблем безопасности украинских журналистов
Медиа эксперты обсудили вопросы и механизмы решения проблем безопасности украинских журналистов
Медиа эксперты обсудили вопросы и механизмы решения проблем безопасности украинских журналистов
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